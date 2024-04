"Срочно необходимо": США продаст Украине комплектующие ЗРК Hawk на $138 млн

Соединенные Штаты Америки объявили, что экстренно продадут Украине комплектующие для зенитных ракетных комплексов Hawk Украины на 138 миллионов долларов.

Соответствующее разрешение на экстренную продажу дал Государственный департамент США, пишет Associated Press.

Будут проданы детали для обеспечения критического ремонта, а также запасные части для ракетных систем Hawk. Об этом шаге США объявили во вторник, 9 апреля.

Министр обороны Ллойд Остин во время слушаний на Капитолийском холме заявил, что без поддержки США есть риск, что страна-агрессор Россия захватит Украину.

Что такое ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk, HAWK ("Хок", бэкроним слова "ястреб" — Homing All the Way Killer — перехватчик, управляемый на всей траектории полёта) — американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности.

Комплекс был принят на вооружение в 1959 году и стал одним из первых в мире зенитно-ракетных комплексов с полуактивным радиолокационным наведением.

Дальность уничтожения целей ЗРК Hawk – до 45-50 километров, высотность цели – до 20 километров, ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения и летит со скоростью 2,4 Маха.

Hawk неоднократно применялся в ходе вооружённых конфликтов (наиболее масштабно — в ходе арабо-израильских войн и ирано-иракской войны). В 2002 году комплекс был снят с вооружения в США, но по состоянию на 2023 год продолжает эксплуатироваться армиями более чем 10 стран мира.