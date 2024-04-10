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"Срочно необходимо": США продаст Украине комплектующие ЗРК Hawk на $138 млн

Алёна Воронина
10 апреля 2024, 08:29
Госдеп США одобрил продажу комплектующих зенитных ракетных комплексов Hawk, отметив, что Украине срочно необходимо увеличить свои возможности для защиты.

Ллойд Остин, "Ястреб САМ".
США продаст Украине комплектующие ЗРК Hawk на $138 млн/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Википедия

Соединенные Штаты Америки объявили, что экстренно продадут Украине комплектующие для зенитных ракетных комплексов Hawk Украины на 138 миллионов долларов.

Соответствующее разрешение на экстренную продажу дал Государственный департамент США, пишет Associated Press.

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Будут проданы детали для обеспечения критического ремонта, а также запасные части для ракетных систем Hawk. Об этом шаге США объявили во вторник, 9 апреля.

"Украине срочно необходимо увеличить свои возможности для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил. Сохранение и поддержка системы вооружения Hawk усилит способность Украины защищать свой народ и защитить критическую инфраструктуру", - отмечается в меморандуме Госдепа, в котором описывается продажа.

Министр обороны Ллойд Остин во время слушаний на Капитолийском холме заявил, что без поддержки США есть риск, что страна-агрессор Россия захватит Украину.

Что такое ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk, HAWK ("Хок", бэкроним слова "ястреб" — Homing All the Way Killer — перехватчик, управляемый на всей траектории полёта) — американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности.

Комплекс был принят на вооружение в 1959 году и стал одним из первых в мире зенитно-ракетных комплексов с полуактивным радиолокационным наведением.

Дальность уничтожения целей ЗРК Hawk – до 45-50 километров, высотность цели – до 20 километров, ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения и летит со скоростью 2,4 Маха.

Hawk неоднократно применялся в ходе вооружённых конфликтов (наиболее масштабно — в ходе арабо-израильских войн и ирано-иракской войны). В 2002 году комплекс был снят с вооружения в США, но по состоянию на 2023 год продолжает эксплуатироваться армиями более чем 10 стран мира.

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее в США назвали сроки голосования пакета для Украины. Пакет военной помощи США Украине на 61 млрд долларов будет одобрен в апреле 2024 года, заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Также ранее издание The Guardian сообщило, что попытка Кэмерона помочь Украине с военной помощью США провалилась. Аргументы Кэмерона - как рациональные, так и эмоциональные - похоже, натолкнулись на борьбу за власть внутри Республиканской партии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Шольц не хочет поставлять Украине ракеты Taurus. Зеленский сказал, что Украине нужно оружие, чтобы выжить, и он "просто не понимает, почему мы не получаем это оружие".

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