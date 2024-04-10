Будут прорываться с 2 направлений: полковник ВСУ назвал главные цели наступления РФ

Полковник ВСУ в запасе отметил, что в ходе масштабного наступления летом российские оккупанты будут пытаться выполнить сразу 2 оперативные задачи.

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Полковник ВСУ назвал главные цели нового наступления РФ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты в ходе летнего наступления на Востоке Украины будут пытаться наступать с 2 направлений. Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, россияне будут пытаться выполнить стратегическую задачу, которая заключается в выходе на границы Донецкой и Луганской областей.

Военный эксперт указал, что оккупанты планируют отбросить украинские войска с двух направлений: из Бахмута в сторону Часового Яра и из Донецка в сторону Курахово-Карловка-Очеретино.

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Он отметил, что наиболее вероятно, усиление наступательных действий состоится в конце лета.

"Им нужно "принарядиться", доукомплектоваться. Они сейчас переходят в режим накопления. Будут готовить войска, силы и средства для наступательных операций осенне-зимней кампании", - сказал Свитан.

Оккупанты планируют провести наступление в районе Донецка и Бахмута в течение всего летнего периода с целью выполнения этих двух оперативных задач.

Он акцентировал на том, что стратегической целью является достижение административных границ Луганской и Донецкой областей. Таким образом, в планах российских войск будет продолжение наступления в направлении Покровска - Доброполье. Это направление важно, поскольку там расположена третья линия обороны, которая была построена еще в 2014 - 2015 годах с целью препятствования продвижению оккупантов к реке Днепр.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Новое наступление РФ - ситуация на фронте

По данным Foreign Policy более двух третей российских танков, которые были уничтожены украинскими военными за последние месяцы, были уничтожены с помощью FPV-дронов. Этот дефицит бронетехники может значительно сказаться на будущем наступлении Кремля.

Отвечая на вопросы журналистов, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможность наступления российских оккупантов на Харьков, считая это вполне вероятным.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов описал ситуацию на фронте как "сложную, но контролируемую". Он отметил, что российское наступление на востоке Украины начнется в конце мая, а главной целью российского контрнаступления будет захват Покровска.

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