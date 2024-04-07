'Пойдут' на стратегический город: Буданов назвал цель летнего наступления РФ

Буданов указывает на то, что пока не прогнозируется значительных изменений в ситуации на фронте до начала новой волны российского наступления летом 2024 года.

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Буданов назвал цель нового российского наступления / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ, deepstatemap

Глава украинской военной разведки Буданов описал ситуацию на фронте как "сложную, но контролируемую". Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD отметив, что российское наступление на востоке Украины начнется в конце мая.

"Мы ожидаем, что в конце весны - начале лета активизируются наступательные операции России. Особенно на Донбассе", - отметил Буданов.

По его словам, целью российского наступления будет город Часов Яр Донецкой области.

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"Они продвинутся немного ближе к Часов Яру. Они будут двигаться в направлении города Покровск, в стратегическом направлении Покровска", - сказал Буданов.

Отмечается, что Покровск находится примерно в 70 километрах к северо-западу от Донецка на востоке Украины. В то же время, Буданов не ожидает никаких серьезных изменений на фронте до начала этого российского наступления.

"Ситуация достаточно сложная, но она под контролем", - добавил глава ГУР.

Несмотря на мнения различных военных экспертов, Буданов считает, что украинское наступление возможно в этом году. Об этом он не желает больше говорить, поскольку ответственность за это лежит на Генеральном штабе.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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