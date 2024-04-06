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"Это главный приз": Фейгин - о том, как будет происходить "наступление" на Харьков

Ангелина Подвысоцкая
6 апреля 2024, 20:16
Российские оккупанты не будут штурмовать город в лоб, даже если и пойдут в наступление. Они будут пытаться атаковать сразу с нескольких направлений.
Фейгин, удар по Харькову
Путин хочет захватить Харьков / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Игорь Терехов

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Харьков баллистикой, бросают авиабомбы и атакуют "Шахедами". Диктатор Путин хочет захватить Харьков даже несмотря на то, что битва за город была бы слишком кровопролитной для российской армии. Об этом заявил российский юрист Марк Фейгин в эфире программы "Фактор победы" с Анной Максимчук.

"Они видят Харьков неким главным призом, которого они хотят добиться, ведь, за исключением Херсона, ни один региональный центр не был захвачен, да и тот (россиянам. - Ред.) пришлось оставить и перебраться на левый берег. Харьков для них желанная точка, он близко к России", - сказал Фейгин.

Он убежден, что враг не сможет штурмовать лоб в лоб Харьков, площадь которого составляет 350 квадратных километров. Несмотря на это РФ может пойти в наступление с нескольких направлений.

"Насколько реально взять Харьков? За эти годы они поняли, что лобовые атаки эффекта не дают, поэтому предыдущая бомбардировка городов - это попытка психологического давления на власть Украины", - добавил он.

Такими обстрелами оккупанты хотят добиться паники и массовой эвакуации из города. В то же время Фейгин добавил, что для вероятного наступления на Харьков Путину придется собрать минимум 300 тысяч оккупантов, но это не означает, что этих людей будут набирать во время новой волны мобилизации в РФ.

"Брать его придется долго, а погибнет много людей ... Видимо, они будут пытаться имеющимся составом добиться этого результата ... Этого явно недостаточно для взятия Харькова, поэтому будет долгая оборона", - убежден Фейгин.

Смотрите видео с комментариями Фейгина о войне в Украине и вероятном наступлении на Харьков:

Российский юрист также акцентировал на том, что этим вероятным наступлением на Харьков Путин хочет надавить на западных партнеров Украины, поэтому готовится осуществить свои планы до выборов в США.

Кто такой Марк Фейгин

Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) - российский юрист. Участвовал в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной Думы (1994-1995). Заместитель мэра Самары (1997-2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.

Ведет YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Наступление на Харьков - последние новости по теме

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

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