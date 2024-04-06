"Это главный приз": Фейгин - о том, как будет происходить "наступление" на Харьков

Российские оккупанты не будут штурмовать город в лоб, даже если и пойдут в наступление. Они будут пытаться атаковать сразу с нескольких направлений.

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Путин хочет захватить Харьков / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Игорь Терехов

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Харьков баллистикой, бросают авиабомбы и атакуют "Шахедами". Диктатор Путин хочет захватить Харьков даже несмотря на то, что битва за город была бы слишком кровопролитной для российской армии. Об этом заявил российский юрист Марк Фейгин в эфире программы "Фактор победы" с Анной Максимчук.

"Они видят Харьков неким главным призом, которого они хотят добиться, ведь, за исключением Херсона, ни один региональный центр не был захвачен, да и тот (россиянам. - Ред.) пришлось оставить и перебраться на левый берег. Харьков для них желанная точка, он близко к России", - сказал Фейгин.

Он убежден, что враг не сможет штурмовать лоб в лоб Харьков, площадь которого составляет 350 квадратных километров. Несмотря на это РФ может пойти в наступление с нескольких направлений.

"Насколько реально взять Харьков? За эти годы они поняли, что лобовые атаки эффекта не дают, поэтому предыдущая бомбардировка городов - это попытка психологического давления на власть Украины", - добавил он.

Такими обстрелами оккупанты хотят добиться паники и массовой эвакуации из города. В то же время Фейгин добавил, что для вероятного наступления на Харьков Путину придется собрать минимум 300 тысяч оккупантов, но это не означает, что этих людей будут набирать во время новой волны мобилизации в РФ.

"Брать его придется долго, а погибнет много людей ... Видимо, они будут пытаться имеющимся составом добиться этого результата ... Этого явно недостаточно для взятия Харькова, поэтому будет долгая оборона", - убежден Фейгин.

Смотрите видео с комментариями Фейгина о войне в Украине и вероятном наступлении на Харьков:

Российский юрист также акцентировал на том, что этим вероятным наступлением на Харьков Путин хочет надавить на западных партнеров Украины, поэтому готовится осуществить свои планы до выборов в США.

Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) - российский юрист. Участвовал в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной Думы (1994-1995). Заместитель мэра Самары (1997-2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведет YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Наступление на Харьков - последние новости по теме

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Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

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