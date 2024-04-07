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Северная Корея использует войну в Украине для испытания своих ракет - Bloomberg

Дмитрий Видоменко
7 апреля 2024, 12:33
Использование РФ северокорейских ракет в войне против Украины дает Пхеньяну редкий шанс проверить свое оружие в бою, считают в Армии США.
Ракета, Северная Корея
Украино-российская война дает Северной Корее возможность получить ценную информацию о ракетах - говорит генерал Флинн / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Использование страной-агрессором РФ северокорейских ракет в войне против Украины дает диктаторскому режиму Ким Чен Ына Пхеньяну нечастый шанс проверить свое оружие в бою. Об этом сообщает западное агентство Bloomberg.

"Я не верю, что на моей памяти северокорейская армия имела такую лабораторию на поле боя, которую россияне позволили себе иметь в Украине", - заявил командующий войсками США в Тихоокеанском регионе генерал Чарльз Флинн.

По его мнению, украино-российская война дает Северной Корее возможность получить ценную информацию по техническим вопросам и самим боеприпасам. Как говорит Флинн, США будут внимательно наблюдать за тем, как это будет развиваться. Его и других беспокоит, что КНДР сможет узнать о своем оружии.

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Власти США, Южной Кореи и другие обвинили КНДР в том, что она отправляет в Россию новейшие баллистические ракеты, способные нести, в частности, ядерные боеголовки. И их, якобы, можно легко скрыть, быстро развернуть и трудно сбить с помощью ПВО. Американские разведчики указывают на то, что эти ракеты могут быть модели Hwasong-11 - оружие малой дальности (радиус их действия составляет от 380 до 800 километров), которое способно поражать цели с высокой степенью точности

Сам Флинн назвал продолжающиеся испытания баллистических ракет производства Северной Кореей "тревожными и дестабилизирующими".

Что известно о ракетах Х-32?

Х-32 (произносится "ха тридцать два") – российская крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух-поверхность" дальностью до 1000 км и скоростью 4000-5400 км/ч, разработана МКБ "Радуга", пишет Википедия.

Ракета Х-32 была создана после глубокой модернизации ракеты Х-22. Испытания новой ракеты начались в 1998 году, а на вооружение она была принята в 2016 году.

Основные характеристики ракеты Х-32:

  • Носитель – Ту-22М3М,
  • скорость – 4000-5400 км/ч, или 1,1-1,5 км/с,
  • дальность пуска – 600-1000 км,
  • дальность захвата РЛС ГСН – 200-300 км (при пуске с большей дальности требуется внешнее целеуказание о примерном районе наличия цели до захвата цели ГСН),
  • высота полёта максимальная – 40 км.

У РФ проблемы с ракетами - новости по теме

Ранее сержант ВСУ Юрий Гудименко сказал, почему РФ начала больше бить баллистикой вместо дронов. Украинские военные сбивают около 85% вражеских дронов, поэтому России не выгодно атаковать Украину именно беспилотниками. Также он добавил, что у россиян точно есть проблемы с ракетами, ведь если бы их не было, то по нам прилетали бы ракеты российского производства.

Также ранее сообщалось, что КНДР передала России снаряды "с подвохом". Северная Корея поставляет агрессору России снаряды полувековой давности, сказал представитель ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Напомним, в ISW рассказали о серьезной проблеме оккупантов. РФ расконсервировала до 40% резервов танков. "Производство" танков в РФ в последние годы – это преимущественно восстановление и модернизация. Россия может столкнуться с нехваткой техники в ближайшие несколько лет.

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Северная Корея война России и Украины ракетный удар
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