"Есть проблемы": сержант ВСУ сказал, почему РФ начала больше бить баллистикой вместо дронов

Украинские военные сбивают около 85% вражеских дронов, поэтому России не выгодно атаковать Украину именно беспилотниками.

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Сержант ВСУ сказал, почему РФ начала больше бить баллистикой вместо дронов/ коллаж: Главред, фото: Facebook Гудименко, минобороны РФ

Российские оккупанты сконцентрировались на ударах по Украине баллистикой, потому что такие удары являются результативнее, чем атаки дронами.

Страна-агрессор Россия экспериментирует и пытается применять на фронте то, что для нее будет выгоднее. Об этом сказал младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко в интервью Главреду.

"Просто это (применение Россией баллистики – ред.) эффективнее. Россияне также экспериментируют и пользуются тем, что дает больше результата. Если мы меньше сбиваем баллистики, то, конечно, они будут пользоваться именно ею", – отметил он.

Гудименко объяснил, что украинским военным удается сбивать большую часть российских дронов, поэтому оккупантам не так выгодно использовать для ударов именно беспилотники.

"Более подробно за этой историей, пожалуй, надо идти ГУР, но если эффективность использования "Шахедов", например, по Киеву в среднем составляла 15 процентов, то есть 85 процентов мы сбиваем. Так зачем им тратить такое количество "Шахедов" (потому что они реально дорогие), если можно потратить баллистическую ракету, которая попадет хотя бы примерно возле цели, но с гораздо более высокой вероятностью", – сказал младший сержант ВСУ в отставке.

Также он добавил, что у россиян точно есть проблемы, ведь если бы их не было, то по нам прилетали бы ракеты российского производства.

Если бы у РФ не было проблем, то по нам бы прилетали не северокорейские ракеты, а прилетали бы российские с датой изготовления в 2024 году. Но этого нет", – отметил Гудименко.

Смотрите интервью Юрия Гудименко Главреду об итогах 2 лет полномасштабной войны:

Кто такой Юрий Гудименко Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократична сокира", в прошлом - блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия. С начала полномастабного вторжения в Украину - Младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия".

Удары ракетами и дронами по Украине

Во время ракетно-дронового удара оккупантов по Украине в ночь на 26 февраля силы ПВО уничтожили 9 "Шахедов" и 3 ракеты Х-59. Оккупанты применили для атаки по Украине семь ракет разных типов и 14 ударных беспилотников "Shahed".

Также в ночь на 27 февраля в Украине раздавались взрывы – РФ атаковала с воздуха и устроила провокацию в Молдове. Один из дронов оккупанты направили по траектории с пересечением украино-молдавского участка государственной границы в Одесской области, сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 28 февраля состоялась еще одна ночная атака дронов. Все цели сбиты, в Одессе – пожар из-за падения обломков. Во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого беспилотника повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры.

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