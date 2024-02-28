Ночная атака дронов: все цели сбиты, в Одессе - пожар из-за падения обломков

В ночь на 28 февраля российские оккупанты атаковали южные регионы Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Силы ПВО уничтожили все десять вражеских беспилотников.
Как сообщают Силы обороны Юга, 10 ударных дронов оккупанты направили из акватории Черного моря на Николаевскую и Одесскую области.
"В течение полутора часов подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. Подавляющее большинство "шахедов" сбито над морем: один - в Николаевской области, девять - в Одесской", - говорится в сообщении.
Во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. Произошло замыкание и возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Люди не пострадали.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что минувшей ночью страна-агрессор атаковала Украину не только дронами, но и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории оккупированного Донбасса.
"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены 10 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.
Тем временем в Генштабе ВСУ опубликовали свежие данные о потерях российских оккупантов в Украине.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составили:
- личный состав - около 412 610 (+1060) человек;
- танки - 6570 (+14) ед;
- боевые бронированные машины - 12508 (+14) ед;
- артиллерийские системы - 1029 (+20) ед;
- РСЗО - 1000 (+0) ед;
- средства ПВО - 688 (+2) ед;
- самолеты - 342 (+2) ед;
- вертолеты - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7753 (+24);
- крылатые ракеты - 1912 (+0);
- корабли / катера - 25 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны - 13112 (+47) ед;
- специальная техника - 1594 (+6).
Ракетно-дроновые атаки РФ на Украину
В ночь на 27 февраля российские оккупанты атаковали Украину шестью ракетами и 13 беспилотниками типа "Шахед". Силам ПВО удалось уничтожить две ракеты и 11 дронов.
В ночь с 24 на 25 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и Харьков. Жители двух городов слышали взрывы.
В результате удара РФ по Днепру повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей. Пострадали четыре человека.
Защитникам украинского неба удалось уничтожить девять дронов и три управляемые авиационные ракеты Х-59.
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