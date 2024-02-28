Ночная атака дронов: все цели сбиты, в Одессе - пожар из-за падения обломков

Во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого беспилотника повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры.

https://glavred.info/ukraine/nochnaya-ataka-dronov-vse-celi-sbity-v-odesse-pozhar-iz-za-padeniya-oblomkov-10545686.html Ссылка скопирована

Силы ПВО уничтожили все десять вражеских беспилотников / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 28 февраля российские оккупанты атаковали южные регионы Украины дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Силы ПВО уничтожили все десять вражеских беспилотников.

Как сообщают Силы обороны Юга, 10 ударных дронов оккупанты направили из акватории Черного моря на Николаевскую и Одесскую области.

"В течение полутора часов подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. Подавляющее большинство "шахедов" сбито над морем: один - в Николаевской области, девять - в Одесской", - говорится в сообщении.

видео дня

Во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. Произошло замыкание и возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Люди не пострадали.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что минувшей ночью страна-агрессор атаковала Украину не только дронами, но и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории оккупированного Донбасса.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены 10 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

Ночью защитники Украины сбили 10 из 10 вражеских дронов / t.me/kpszsu

Тем временем в Генштабе ВСУ опубликовали свежие данные о потерях российских оккупантов в Украине.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составили:

личный состав - около 412 610 (+1060) человек;

танки - 6570 (+14) ед;

боевые бронированные машины - 12508 (+14) ед;

артиллерийские системы - 1029 (+20) ед;

РСЗО - 1000 (+0) ед;

средства ПВО - 688 (+2) ед;

самолеты - 342 (+2) ед;

вертолеты - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7753 (+24);

крылатые ракеты - 1912 (+0);

корабли / катера - 25 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны - 13112 (+47) ед;

специальная техника - 1594 (+6).

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 28 февраля 2024 / Фото: Главред

Ракетно-дроновые атаки РФ на Украину

В ночь на 27 февраля российские оккупанты атаковали Украину шестью ракетами и 13 беспилотниками типа "Шахед". Силам ПВО удалось уничтожить две ракеты и 11 дронов.

В ночь с 24 на 25 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и Харьков. Жители двух городов слышали взрывы.

В результате удара РФ по Днепру повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей. Пострадали четыре человека.

Защитникам украинского неба удалось уничтожить девять дронов и три управляемые авиационные ракеты Х-59.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.