"Максимально быстро": Мусиенко сказал, когда РФ пойдет в новое наступление

Россия понимает, что время работает против нее, поэтому сейчас будет давить максимально.

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Александр Мусиенко спрогнозировал сроки нового российского наступления / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко спрогнозировал, когда страна-агрессор Россия будет готова начать новое наступление в Украине. По его прогнозу, произойдет это "максимально быстро - в мае-июне".

По словам Мусиенко, Россия понимает, что время работает против нее.

"До августа-сентября она не может тянуть, потому что понимает, что Конгресс США все же проголосует за помощь нашей стране, Украина будет получать больше обеспечения из Европы, и мы лучше подготовимся к отражению любых атак врага к осени", - сказал эксперт в интервью Главреду.

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Мусиенко считает, что российские оккупанты сейчас будут давить максимально.

"Они не будут учитывать подготовку собственных подразделений, а проведут ускоренный курс подготовки, и эти силы пойдут на компенсацию потерь. Россия будет пытаться выжать максимум в рамках кампании, которую ведет сейчас. Ждать она не будет, потому что понимает, что Украине удастся укрепиться", - сказал он.

Он добавил, что если бы Россия подождала, то это был бы неплохой сценарий для Украины, поскольку в этом случае была бы возможность получить большую поддержку и лучше подготовиться.

"Поэтому Россия хочет максимально быстро достичь целей по захвату Донецкой и Луганской областей, хотя бы таких целей", - резюмировал Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Новое наступление РФ - прогнозы и последние новости

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что масштабные российские удары по энергетике и украинским городам являются частью кампании России по подготовке к большому летнему наступлению.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что на данный момент нет признаков подготовки страны-агрессора РФ к повторному наступлению на Киев. Однако ситуация всегда динамична, поэтому невозможно предсказать, где российские войска будут через три-четыре месяца.

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что российские оккупанты могут организовать новую наступательную операцию в августе или сентябре. По его словам, об этом можно судить, учитывая темпы формирования новых частей и набор войск РФ.

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