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Будет ли наступление на Киев: Мусиенко сказал, есть ли опасность для столицы

Анна Ярославская
6 апреля 2024, 05:31
Сейчас нет ударных группировок войск России ни в Беларуси, ни на территории Брянской или Курской областей. Но что будет через три-четыре месяца - неизвестно.
Украинские военные, Александр Мусиенко
Александр Мусиенко спрогнозировал, будет ли повторное наступление РФ на Киев / 17 ОТБр имени Константина Пестушко, скрин

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что на данный момент нет признаков подготовки страны-агрессора РФ к повторному наступлению на Киев. Однако сложно предсказать, где будут российские оккупационные войска через три-четыре месяца.

По его словам, на данный момент фиксируется попытка прорвать государственную границу в Сумской области, но эти попытки отражаются украинскими подразделениями. Таким образом противник пытается найти коридор, чтобы прорваться вглубь территории страны.

"Признаков подготовки к наступлению на Киев нет. На сегодняшний день не фиксируются войска, которые бы готовились идти на украинскую столицу (…) Но по состоянию на сейчас ударных группировок войск России ни в Беларуси, ни на территории Брянской или Курской областей, которые бы свидетельствовали о том, что враг готовит наступательные действия на Киев, нет", - сказал он в интервью Главреду.

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Мусиенко добавил, что ситуация всегда динамична, поэтому невозможно предсказать, где российские войска будут через три-четыре месяца.

"Надо анализировать и отслеживать передвижения войск врага и делать выводы, получая различную информацию, которая есть у разведки и нашего Генштаба, а тогда прогнозировать, где именно враг может нанести удар", - добавил эксперт.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Наступление на Киев 2024 - прогнозы

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью Главреду спрогнозировал, как может состояться второй поход россиян на Киев и с каких направлений ожидать наступление.

"В отношении Киева у меня лично большие сомнения. По потенциалу российских войск пока что таких планов не видно. А вот наступление на Харьков гораздо более вероятно", - сказал Романенко.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город готовится к возможному наступлению РФ. По его словам, до сих пор столица остается мишенью для Путина. Мэр города акцентировал внимание на том, что Украина нуждается в немедленной военной помощи от Запада.

Военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что оккупанты вряд ли смогут перейти в масштабное наступление по всей линии фронта. Эксперт считает, что вероятнее всего речь будет идти о попытке прорыва на одном из оперативных направлений.

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