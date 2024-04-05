РФ нацелилась на город-миллионник: Ермак предупредил об угрозе штурма

РФ проводит кампанию по подготовке к большому летнему наступлению, говорит Андрей Ермак.

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Андрей Ермак предупредил об угрозе нового наступления РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Минобороны РФ

Глава Офиса президент Андрей Ермак заявил о том, что страна-агрессор РФ может готовить новое масштабное наступление.

Как подчеркнул он в интервью Politico, масштабные российские удары по энергетике и украинским городам являются частью кампании России по подготовке к большому летнему наступлению.

Глава ОП не исключает, что такие удары направлены на ослабление Украины перед новым наступлением войск страны-агрессора, добавил он.

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Вместе с тем Ермак подчеркнул, что наиболее вероятной целью для главного удара РФ является Харьков, который страдает от особенно масштабных обстрелов в последние недели.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Угроза нового наступления РФ

Напомним, ранее эксперт назвал два сценария атаки оккупантов. Россия может рассматривать разные планы, в том числе и план по растягиванию линии обороны, который предусматривает одновременный удар на юге, востоке и севере.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты могут организовать новую наступательную операцию в августе или сентябре, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, об этом можно судить, учитывая темпы формирования новых частей и набор войск РФ.

Бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес считает, что Россия хотела бы захватить Харьков, а ее войска могли бы оказаться летом под Киевом, но есть надежда, что ВСУ и Генштаб делают все, чтобы такого не допустить. Нельзя называть российскую победу неизбежной, на Западе транслируются ложные месседжи в отношении данного тезиса.

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