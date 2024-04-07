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Ударили по центральной части города: РФ атаковала Харьков КАБами, есть пострадавшие

Юрий Берендий
7 апреля 2024, 12:27
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что зафиксировано 4 прилета по Харькову, есть информация о пострадавших в результате взрывов в центральной части города.
Ударили по центральной части города: РФ атаковала Харьков КАБами, есть пострадавшие
Всего зафиксировано четыре прилета по городу - есть пострадавшие / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Днем, 7 апреля, российские оккупанты нанесли мощные удары по Харькову и Харьковскому району. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары по Харькову Город Харьков и Харьковский район. Оккупанты ударили по центральной части города. Предварительно: есть раненые", - написал он.

Кроме того, он отметил, что на месте попаданий работают профильные службы, предварительно известно о повреждении жилой инфраструктуры.

видео дня

В свою очередь мэр города Игорь Терехов отмечает, что есть раненые в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города.

"Всего зафиксировано четыре прилета по городу. Один пришелся в частный дом. По количеству пострадавших информация уточняется", - отметил Терехов.

Перед взрывами в Харькове, в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения КАБов для Харьковщины.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине", - отмечалось в сообщении.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Удары по территории Украины - обстрел Харькова

В ночь на 7 апреля РФ нанесла ракетно-дроновой удар по территории Украины. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все 17 российских дронов. Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале командующий Воздушных Сил, генерал-лейтенант Николай Олещук.

Кроме того, ночью 7 апреля, российский беспилотник атаковал частный жилой дом, что привело к возгоранию здания. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

6 апреля Россия обстреляла артиллерией Покровский район Донецкой области. Снаряды поразили частный сектор, что привело к гибели четырех человек. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

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