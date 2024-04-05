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РФ применяет новую тактику ударов: в ВС сказали, почему сложно защищать Харьков

Руслана Заклинская
5 апреля 2024, 17:46
Россия анализирует свои маршруты и использует более сложные участки местности, для преодоления которых силам ПВО необходимо больше времени, рассказал Илья Евлаш.
РФ применяет новую тактику ударов: в ВС сказали, почему сложно защищать Харьков
Россияне изменили тактику ударов по Харькову / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.соm/Олег Синегубов, ua.depositphotos.com

Россия намеренно обстреливает Харьков двумя волнами. Второй волной оккупанты пытаются нанести вред украинским спасателям и правоохранителям. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью BILD.

"Прошлой ночью был один из самых тяжелых ударов по Харьковской области. Атакована гражданская инфраструктура и жилые здания. Их тактика заключалась в обстреле двумя волнами", - отметил глава ОВА.

Синегубов подчеркнул, что сначала россияне атакуют жилые дома, а когда на место удара приезжают спасатели и полиция, враг наносит повторный удар. Второй атакой страна-агрессор убивает работников спасательных служб и мирных граждан.

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"Не было ни одного удара по военным целям или солдатам. Это атаки исключительно против гражданских", - подчеркнул он.

В то же время представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил в эфире телемарафона, что основной сложностью при отражении вражеских воздушных атак по Харькову и области является их близость к границе с Россией. У мобильных огневых групп мало времени, чтобы выехать на маршрут и перехватить российские БПЛА.

Евлаш также рассказал, что враг детально анализирует маршруты и использует сложные участки местности, что затрудняет работу силам противовоздушной обороны. Спикер подчеркнул, что Харьков расположен достаточно близко к российской границе, поэтому россиянам легче осуществлять удары с помощью управляемых авиационных бомб.

"Харьков он выбрал себе такой целью, жертвой, на которой он показывает всю свою ярость, ненависть, свое людоедское лицо, пытаясь запугивать, прессинговать мирное население, терроризировать его. Конечно, мы будем бороться со всеми угрозами, будем защищать Харьков, потому что он всегда будет украинским городом", - добавил Евлаш.

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Российские обстрелы Харькова - последние новости

Напомним, 4 апреля оккупанты осуществили удар по территории Украины с помощью 20 БпЛА типа "Шахед". Силами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 11 дронов врага. В результате атаки в Харькове 4 человека погибли, среди которых трое спасателей, а еще 11 - получили ранения.

В результате удара беспилотников России по Харькову погибли трое спасателей: Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Логинов погиб практически на глазах у своего сына, который также является спасателем. Оба были на месте попадания БПЛА.

Как сообщал Главред, в пятницу, 5 апреля, российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. Мэр города Игорь Терехов предупредил о сильных взрывах и призвал жителей быть осторожными.

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