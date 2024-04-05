В Запорожье прогремели мощные взрывы: что известно о раненых и прилетах

Всего в областном центре прогремели сразу несколько взрывы, в городе тревога

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/ pixabay, Минобороны РФ

Взрывы прогремели в Запорожье в пятницу днем, 5 апреля, после ударов российских оккупантов.

Как передает Суспильне, после обеда в городе жители услышали громкий звук прогремевшего взрыва.

Позднее в Запорожье были слышны повторные взрывы, говорится в сообщении.

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Отмечается, что всего в областном центре прогремели, по меньшей мере, три взрыва.

Добавим, что перед этим, около 14-45, в Запорожье была оглашена воздушная тревога, сообщается в Telegram ОВА.

Как уточнил глава ОВА Иван Федоров, на город была совершена атака, в результате есть пострадавшие. "Вражеская атака на Запорожье. Есть пострадавшие", - написал Федоров.

Он добавил, что в городе повторная воздушная тревога.

Как уточнил секретарь горсовета Анатолий Куртев, в результате ударов по Запорожью известно о шести пострадавших.

"По предварительным данным в результате обстрела пострадали 6 человек. Также на данный момент известно, что повреждения получили 3 многоэтажки, 1 дом частного сектора, общежитие и заведение торговли", - написал он.

/ t.me/kurtievofficial

Удары РФ по Украине

Ранее стали известны детали ракетного удара по Запорожью. Очередной ракетный удар страны-агрессора РФ по Украине привел к серьезным разрушением и жертвам. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Telegram руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Напомним, во время массированного обстрела Украины российские оккупанты нанесли по Запорожью 12 ракетных ударов. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, под удар попали объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что зафиксированы попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях. По его словам, сейчас враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

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