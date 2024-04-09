У России наметится большая проблема в будущем наступлении - Foreign Policy

Более двух третей российских танков, которые украинские военные уничтожили за последние месяцы, были уничтожены с помощью FPV-дронов, сообщил Foreign Policy представитель НАТО. Именно дефицит бронетехники может существенно повлиять на будущее наступление Кремля.
Отмечается, что FPV во многих случаях заменили для украинских военных дефицитную артиллерию.
В ответ российские оккупанты все больше беспокоятся о средствах маскировки для своей техники, так как у захватчиков уже не хватает бронетехники, говорится в материале.
Снарядный голод у ВСУ
Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.
Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.
"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.
Аналитики пишут, что такими темпами Кремль может потерять свое численное преимущество в танках, это затруднит россиянам проведение наступательных операций в будущем.
Но у России все еще наблюдается преимущество в живой силе.
Новости с фронта - Россия готовит новое наступление
Ранее The Economist писал, что летом страна-агрессор Россия может начать новое крупное наступление по всему фронту. По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США, рискует позволить России прорвать оборонительные линии Украины.
Президент Владимир Зеленский информацией подтвердил, отметив, что к новой операции врага, которую Кремль готовит на лето, Украина не готова.
"Мы стабилизировали ситуацию. Это лучше, чем было два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов вооружения. Мы абсолютно не видели большого, огромного контрнаступления со стороны России... Они не имели успеха", - сказал глава государства.
По прогнозам BILD, РФ может выйти на оперативное пространство возле Авдеевки. Накануне сообщалось, что враг прорвал оборону по линии Бердичи - Семеновка - Орловка - Тоненькое. Там расположены небольшие реки и пруды, благодаря которым было удобно обороняться.
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