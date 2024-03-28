РФ готовится наступать летом с новой силой: Зеленский говорит, что нечем отбиваться

По данным СМИ, Россия готовит масштабное наступление уже на лето.

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Россия желает захватить еще больше украинских территорий / Коллаж Главреда. Фото: 31 отдельная механизированная бригада, скриншот CBS News, 24 ОМБр имени короля Даниила

Украина выдержала зимнее наступление россиян с ограниченным запасом вооружения, но к новой операции врага, которую Кремль готовит на лето, не готова, предупредил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.

В разговоре с журналистами Зеленский отметил, что успеха у российского наступления зимой не было.

"Мы стабилизировали ситуацию. Это лучше, чем было два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов вооружения. Мы совершенно не видели большого, огромного контрнаступление со стороны России... Они не имели успеха", - сказал глава государства. видео дня

Снарядный голод у ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Президент напомнил, что украинской армии пришлось отбиваться от врага в условиях дефицита снарядов, подтвердив, что новое наступление РФ ожидается примерно в конце мая или в июне.

"А до этого нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию… Потому что партнеры иногда очень рады, что мы стабилизировали ситуацию… Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас", - подчеркнул Зеленский.

Но все же президент, описывая, как ВС РФ разрушают украинские города и села, заметил, что "мы не знаем, что будет завтра. Вот почему мы должны подготовиться".

Война в Украине - новое наступление России

Ранее The Economist писал, что летом страна-агрессор Россия может начать новое большое наступление по всему фронту.

По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США, рискует позволить России прорвать оборонительные линии Украины.

Также отмечается, что Украина опаздывает с укреплением собственных оборонительных позиций. Там считают, что власти страны "все еще мечтают о новом контрнаступлении" и боятся, что нынешняя линия фронта может "превратиться в границу", которая "отрезает часть страны и лишает ее большей части выхода к морю".

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