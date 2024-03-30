Осталось 2 села: РФ может выйти на оперативный простор возле Авдеевки - BILD

Если РФ захватит населенные пункты, то следующие села будут только через 3 км.

https://glavred.info/ukraine/ostalos-2-sela-rf-mozhet-vyyti-na-operativnyy-prostor-vozle-avdeevki-bild-10554209.html Ссылка скопирована

РФ может выйти на оперативный простор возле Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты могут выйти на оперативный простор. Это им удастся в случае захвата двух сел к западу от Авдеевки. Об этом заявил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Враг прорвал оборону по линии Бердычи - Семеновка - Орловка - Тоненькое. Там расположены небольшие реки и пруды, благодаря которым было удобно обороняться. Оккупанты пока не смогли захватить Бердычи и Семеновку. Там активно обороняется 47-я механизированная бригада ВСУ.

"Если Семёновка падёт, то россиянам не станет проще, чем раньше. Но у них долгое время не будет населённых пунктов на пути, прежде чем вновь возникнет украинское сопротивление в каких-либо домах, логистических пунктах и так далее", — говорит Рёпке. видео дня

Он добавил, что ближайшее после этого села находится в 3 км к западу - село Уманское. Село Новопокровское находится в 5 км. Территория до этих населенных пунктов может стать для РФ оперативным простором.

Угроза наступления РФ - ситуация на фронте

Западное издание The Economist сообщает о возможном начале нового масштабного наступления россиян на позиции Сил обороны Украины летом 2024 года.

Россияне сконцентрировали значительные военные силы, около 100 тысяч военных, на Купянском направлении. Однако пока нет прямой угрозы наступления россиян на Харьков. Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ситуация вблизи Авдеевки остается сложной. Российские оккупационные войска безуспешно пытаются прорвать оборону в районе села Семеновка. Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред