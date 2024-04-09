У Зеленского спросили о наступлении России на Харьков: он поделился прогнозом

Эксперты и некоторые военные допускают, что враг готовится повторно наступать на Харьков.

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Зеленский прокомментировал слухи о наступлении на Харьков / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Президент Владимир Зеленский намекнул в разговоре с журналистами, что считает вполне вероятным наступление российских оккупантов на Харьков.

9 апреля глава государства посетил Харьковскую область и продемонстрировал иностранной прессе оборонительные укрепления прифронтовой зоны, которые уже удалось возвести украинским инженерам.

Журналист BILD Пауль Ронцхаймер, в свою очередь, спрашивал у Зеленского по поводу слухов о подготовке РФ к повторному наступлению на Харьков. Президент такой вариант не исключил.

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"Они (россияне, - Главред) должны видеть, что мы готовы к обороне. И нашим людям важно понимать, что Украина готова, если они (россияне, - Главред) пойдут. Мы видим их сейчас, множество российских солдат на этом направлении", - ответил Зеленский.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами и ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что россияне не имеют сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Зеленский посетил Харьковскую область 9 апреля - смотрите видео:

Новости Харькова – какая ситуация в области

По информации The Economist, Россия готовит шесть дивизий (около 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири, и Харьков является одним из нескольких возможных направлений будущего наступления РФ.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что планы россиян по "захвату Харькова" были известны и раньше. На Купянском направлении россияне "стираются" просто полностью уже фактически 10 месяцев.

В то же время как эксперт Александр Мусиенко не исключает, что оккупанты сосредоточатся на другом участке фронта - главные усилия враг сконцентрирует на тех направлениях, что и сейчас - Авдеевка и Часов Яр.

Во вторник, 9 апреля, российские захватчики снова ударили по Харькову КАБами – под обстрелом оказались помещения промышленного объекта.

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