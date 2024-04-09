Оккупанты расстреляли десятки пленных бойцов ВСУ: в ОГП раскрыли пугающие детали

По данным ОГП, случаи казней украинских военнопленных фиксируются с марта 2022 года.

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РФ расстреляла десятки украинских военнопленных / Коллаж: Главред, Фото: vv.gov.ua, Facebook, УНИАН

Офис Генерального прокурора расследует 27 уголовных производств по фактам казни оккупантами украинских военнопленных, известно об убийстве 54 защитников.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора со ссылкой на руководителя Департамента противодействия преступлениям, совершенным во время вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрия Белоусова.

Отмечается, что Белоусов в эфире "Суспильного" предварительно подтвердил факт совершения оккупантами преступления, зафиксированного на видео и опубликованного в соцсетях 7 апреля.

видео дня

По словам Белоусова, это произошло возле Крынок Херсонской области, детали еще проверяются.

При этом руководитель департамента призвал не озвучивать преждевременно имена погибших украинских воинов.

"По этому факту и предыдущим мы отрабатываем также командование, которое несет ответственность за такие действия. Речь идет не только о командирах подразделений, но и о высшем военно-политическом руководстве. Потому что это – не единичный случай, а свидетельство политики рф", - подчеркнул Белоусов.

Согласно сообщению Офиса генпрокурора, случаи казней украинских военнопленных фиксируются с марта 2022 года.

Суд уже вынес приговор первому российскому военному за казнь защитника в Черниговской области. В целом расследование усложняет тот факт, что у прокуроров и следователей как правило нет доступа к месту преступления или возможности осмотреть тело.

"Но эта работа ведется. У Украины есть уникальный опыт документирования преступлений, даже не имея доступа к территории… Мы работаем с Международным уголовным судом, Мониторинговой миссией ООН, разведывательными органами и неправительственными организациями, которые также собирают информацию. Наша задача сейчас – документировать, фиксировать, рассказывать миру правду", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента войны Офиса генпрокурора.

Что известно о пленных и пропавших без вести Ранее прошел 51-й обмен пленными, благодаря которому на родную украинскую землю вернулись 100 защитников. Только с 2022 года около 28 тысяч человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах и незаконно лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Удалось освободить только 147 граждан, находившихся в незаконном содержании, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Расстрел украинских пленных

Напомним, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. 7 апреля 2024 года в одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец раскрыл подробности преступления РФ на юге. Убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением. Очередное российское преступление должно стать частью доказательной базы для трибунала над РФ.

Россияне расстреляли украинских бойцов в Запорожье. В Офисе генпрокурора Украины видят системность в таком поведении российских военных в Запорожье. По словам Белоусова, в декабре 2023 года было установлено использование российской армией украинских военных как живого щита.

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