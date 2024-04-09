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Кадровые изменения в ВСУ: командующих двух направлений отправили в отставку - СМИ

Юрий Берендий
9 апреля 2024, 15:04
По данным СМИ, в отставку были отправлены командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов и командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук.
Кадровые изменения в ВСУ: командующих двух направлений отправили в отставку - СМИ
В отставку отправили командующих ОК "Запад" и ОК "Юг" / Коллаж Главред, фото: Минобороны Украины, ОК "Запад"

Произошли кадровые изменения в командовании ОК "Юг" и ОК "Запад". "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в ВСУ сообщает об отставке двух командующих этих направлений.

По данным СМИ, с должностей уволили сразу двух командующих. Речь идет о генерал-майоре Андрее Ковальчуке, который возглавлял ОК "Юг", и генерал-майоре Сергее Литвинове, руководителе ОК "Запад".

Кто такой Сергей Литвинов

Литвинов Сергей - генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий войсками Оперативного командования "Запад" (с 2021 по 2024). Заместитель командующего ОК "Север" по боевой подготовке (2017), командир 17-й отдельной танковой бригады (2015-2017). В октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ, сообщает Википедия.

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Кто такой Андрей Ковальчук

Андрей Ковальчук - генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ (с 2021 года). Командующий объединенной стратегической группировки войск (ОСУВ) "Александрия" (2022). Герой Украины.

В октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от "НВ", пишет Википедия.

Отставки в ВСУ - кадровые решения Зеленского

19 ноября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко.

26 марта 2024 года президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отставку Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. По его словам Алексей Данилов продолжит свою работу на другом направлении.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия двух заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента.

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