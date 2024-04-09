Кадровые изменения в ВСУ: командующих двух направлений отправили в отставку - СМИ

По данным СМИ, в отставку были отправлены командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов и командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук.

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В отставку отправили командующих ОК "Запад" и ОК "Юг" / Коллаж Главред, фото: Минобороны Украины, ОК "Запад"

Произошли кадровые изменения в командовании ОК "Юг" и ОК "Запад". "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в ВСУ сообщает об отставке двух командующих этих направлений.

По данным СМИ, с должностей уволили сразу двух командующих. Речь идет о генерал-майоре Андрее Ковальчуке, который возглавлял ОК "Юг", и генерал-майоре Сергее Литвинове, руководителе ОК "Запад".

Кто такой Сергей Литвинов Литвинов Сергей - генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий войсками Оперативного командования "Запад" (с 2021 по 2024). Заместитель командующего ОК "Север" по боевой подготовке (2017), командир 17-й отдельной танковой бригады (2015-2017). В октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ, сообщает Википедия. видео дня

Кто такой Андрей Ковальчук Андрей Ковальчук - генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ (с 2021 года). Командующий объединенной стратегической группировки войск (ОСУВ) "Александрия" (2022). Герой Украины. В октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от "НВ", пишет Википедия.

Отставки в ВСУ - кадровые решения Зеленского

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