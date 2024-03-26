'Переходит на другое направление': Зеленский раскрыл детали отставки Данилова

Владимир Зеленский отметил, что от кадровых перестановок ожидает укрепления стратегических возможностей и национальной безопасности Украины.

https://glavred.info/ukraine/perehodit-na-drugoe-napravlenie-zelenskiy-raskryl-detali-otstavki-danilova-10553279.html Ссылка скопирована

Зеленский прокомментировал отставку Данилова / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отставку Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующее заявление он сделал в ходе вечернего обращения к украинцам.

По словам Владимира Зеленского, уже экс-секретарь СНБО Алексей Данилов будет переведен на другое направление работы.

"Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые замены. Я благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление. Об этом позже", - отметил он. видео дня

Владимир Зеленский также оценил назначение Александра Литвиненко на должность секретаря СНБО. Он добавил, что Литвиненко сможет использовать опыт руководства Службой внешней разведки Украины для выполнения задач, стоящих перед СНБОУ.

Президент сказал, что Олег Иващенко заменит Александра Литвиненко на посту главы Службы внешней разведки. Он отметил, что Иващенко имеет соответствующий опыт. Президент также рассказал, чего он ожидает от кадровых перестановок. "В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства. Укрепление Украины и обновление нашей государственной системы на всех направлениях будет продолжено", - резюмировал он.

Кто такой Алексей Данилов Алексей Данилов - украинский государственный деятель, политик, самоуправленец, управленец. 13-й Секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019 года. Председатель Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. В 1994 - 1997 годах был городским головой Луганска. Во времена президентства Виктора Ющенко в 2005 году возглавлял Луганскую ОГА, пишет Википедия.

Отставка Данилова - Зеленский прокомментировал кадровые перестановки

26 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в официальном указе №186/2024, опубликованном на сайте Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины уже обратилось с соответствующим запросом для согласования с британской стороной.

Владимир Зеленский отметил, что Валерий Залужный сам решил продолжить свою карьеру в дипломатической сфере.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред