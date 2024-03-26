Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО - указ

Новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины стал Александр Литвиненко.

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Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО / Коллаж: Главред, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Об этом говорится в официальном указе президента №186/2024, который опубликовали на сайте президента.

"Уволить ДАНИЛОВА Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Следующим указом Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил его на должность секретаря СНБО.

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"Назначить ЛИТВИНЕНКО Александра Валерьевича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа №188/2024.

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