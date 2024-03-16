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Игната уволили с должности спикера Воздушных сил ВСУ - командующий ВС

Руслана Заклинская
16 марта 2024, 20:32
Екс-спикер Воздушных сил ВСУ теперь будет работать на другом направлении, отметил командующий ВС.
Игната уволили с должности спикера Воздушных сил ВСУ - командующий ВС
Экс-спикер ВС будет работать на другом направлении/ Коллаж: Главред, фото: Суспільне, wikimedia.org

Спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната уволили с должности. Полковник будет работать на другом направлении, но в составе Воздушных сил. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук в Telegram.

Командующий Воздушных сил поблагодарил Игната за огромный объем работы, который выполнял спикер и за результат борьбы с врагом на информационном фронте. Олещук отметил, что именно за преданный труд Игнат и получил заслуженную государственную награду от Президента Украины.

"Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната в пятый раз. Поблагодарю за продуктивную работу в должности начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил. Он будет оставаться в составе Воздушных Сил и будет работать на другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь!" - отметил Олещук.

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Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Кадровые перестановки в ВСУ

Напомним, 8 февраля Валерия Залужного отправили в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Тогда президент предложил ему продолжить службу в команде.

Президент Украины назначил 8 февраля на должность главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского. До этого Сырский командовал Восточной группировкой войск.

Как сообщал Главред, 2 марта Зеленский сообщил, что Сырский получил карт-бланш на кадровые изменения в ВСУ.

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Воздушные Силы Петр Олещук новости Украины Юрий Игнат
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