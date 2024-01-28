За месяц - 100 единиц: сколько ракет РФ приготовила для обстрелов - Игнат

Россия уже использовала "большое количество ракет" во время трех последних атак по Украине, однако у врага все еще много ресурсов их изготавливать.

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РФ продолжает атаковать Украину ракетами / Коллаж Главреда, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

У России - несмотря на санкции - все еще есть мощности производить ракеты для массированных обстрелов в Украине. Сейчас запас только высокоточных ракет исчисляется в 900 единиц, рассказал в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Примерно такая же цифра, как и в предыдущий период, - около 900 ракет высокоточных дальнобойных", - сказал Игнат.

Он пояснил, что отметка осталась на том же уровне, "потому что враг в трех крупных комбинированных атаках с 29 декабря по 8 января применил большое количество ракет".

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"Я напомню, что 29 декабря (было зафиксировано) 158 средств воздушного нападения: это и дроны, и ракеты. Уже около 100 применил 2 января", - уточнил Игнат.

Поэтому, добавил он, несмотря на то, что РФ производит, она и тратит. Именно поэтому цифра сейчас на этом уровне и осталась.

"Речь идет только о тех ракетах, которые есть в перечне. То есть восемь типов. У них есть еще С-300... очень много, которыми обстреливают Харьковскую область. Есть и авиационные ракеты, а также противокорабельные и так далее", - пояснил представитель Воздушных сил.

Ежемесячно Россия производит до 100 ракет. Такое же количество противник запускал по Украине, ответил Игнат.

Удары России по Украине

В ночь на 28 января Россия снова выпустила по Украине 5 ракет и 8 шахедов. Двумя "Искандерами" была атакована Полтавская область (зафиксировано попадание в промышленный объект), а тремя С-300 - Донецкая область с оккупированной территории.

Еще 18 декабря, накануне нового комбинированного удара агрессора 29 декабря, Юрий Игнат предупреждал о накоплении Россией ракет . Тогда он отмечал, что у россиян сейчас достаточно вооружения, которыми они могут атаковать Украину ежедневно.

РФ изменила акценты ударов - атаки сейчас меньше направлены на запад Украины, а больше - на прифронтовые территории.

Кроме того, не стоит забывать, что Иран уже поставляет России дроны-камикадзе. Более того, военным образом Москве помогает и Северная Корея. У США уже есть информация, что Пхеньян передал Кремлю баллистику.

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