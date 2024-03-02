Сырский получил карт-бланш на кадровые изменения в ВСУ - Зеленский

После возвращения Сырского с фронта президент ожидает подробный доклад с предложениями по дальнейшим изменениям и действиям.

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Зеленский предоставил Сырскому полный контроль над кадровой политикой в армии / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский получил полный контроль над кадровыми изменениями в армии. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Ежедневно главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У главкома - карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах - любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт - реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы достигать украинских целей", - сказал президент.

По словам Зеленского, Сырский должен вернуться с фронта в начале недели. После его возвращения Зеленский ожидает подробный доклад от главнокомандующего ВСУ с предложениями относительно дальнейших изменений и действий.

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"Каждый, кто работает на государство, должен быть в государстве, за государство, заботиться о государстве. Об общих интересах, а не о каких-то личных. Личные интересы - после войны", - также заявил президент.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Приезд Сырского на фронт

Напомним, 26 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл на передовую. Там военные анализируют ситуацию и обсуждают меры по защите от дронов и авиационных ударов, а также рассматривают вопросы усиления отдельных участков фронта и решения проблем в бригадах.

Также Зеленский заявил, что победа Украины в 2024 году напрямую зависит от помощи США. Поэтому Сирский разрабатывает два плана действий в случае получения или отсутствия помощи от США.

Как сообщал Главред, бригады Вооруженных Сил Украины активно ведут бои на Кураховском и Авдеевском направлениях фронта. Хотя враг несет потери, он продолжает атаковать позиции, иногда с успехом. Главнокомандующий Сырский подчеркнул важность максимизации потерь у врага и восстановления утраченных позиций. Также он отметил необходимость грамотного распределения резервов для усиления обороны.

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