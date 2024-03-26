Отключение света в Украине: сколько времени надо для восстановления энергосистемы - ДТЭК

Российские оккупанты нанесли самый массированный удар по украинской энергетики. Из-за этого ДТЭК потерял 50% своих генерирующих мощностей, сейчас они не работают. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Для восстановления некоторых объектов могут понадобиться не только недели, но и месяцы. К тому же есть такое оборудование, которое в серьезном дефиците.
"Что касается сроков восстановления, то из-за системных и серьезных повреждений говорить о быстром восстановлении мы не можем. Работает очень много людей над восстановлением, но из-за масштаба разрушения восстановление будет занимать даже не недели, а для некоторых объектов даже месяцы или даже больше", - сказал Сахарук.видео дня
Он добавил, что из-за уничтожения большого количества объектов генерации и передачи электроэнергии может возникать дефицит мощностей по всей Украине в пиковые часы - с 18:00 до 23:00.
"Есть объекты, которые мы запустили неделю назад после восстановления и они были полностью разрушены новой атакой в пятницу", - добавил Сахарук.
Одна из самых тяжелых ситуаций в Харьковской области. Там наибольшее количество домов находятся без света. Там, а также в Одесской области действуют стабилизационные отключения. Также много отключений есть в Донецкой, Сумской, Херсонской и Днепропетровской областях.
Удары РФ по энергетике Украины - последние новости по теме
Страна-агрессор Россия осуществила атаки ракетами и дронами по Украине в ночь на 21 и 22 марта после того, как длительное время массированных атак не осуществлялось. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что теперь ракетные удары продолжатся, и стоит быть готовыми к тому, что они могут происходить даже ежедневно.
Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев не исключил, что в ближайшее время РФ продолжит бить по объектам энергетики Украины.
"Они (удары РФ, - ред.) будут продолжаться, но будут не столь массированными, потому что сейчас россияне выпустили все, что могли", - сказал он.
Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что российские оккупанты могут провести следующий массированный ракетный удар по Украине через несколько дней. На подготовку им будет достаточно трех дней.
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