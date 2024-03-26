Отключение света в Украине: сколько времени надо для восстановления энергосистемы - ДТЭК

В результате российских ударов ДТЭК потерял 50% генерирующих мощностей.

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Для восстановления энергосистемы после российских атак понадобятся месяцы / Коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты нанесли самый массированный удар по украинской энергетики. Из-за этого ДТЭК потерял 50% своих генерирующих мощностей, сейчас они не работают. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Для восстановления некоторых объектов могут понадобиться не только недели, но и месяцы. К тому же есть такое оборудование, которое в серьезном дефиците.

"Что касается сроков восстановления, то из-за системных и серьезных повреждений говорить о быстром восстановлении мы не можем. Работает очень много людей над восстановлением, но из-за масштаба разрушения восстановление будет занимать даже не недели, а для некоторых объектов даже месяцы или даже больше", - сказал Сахарук. видео дня

Он добавил, что из-за уничтожения большого количества объектов генерации и передачи электроэнергии может возникать дефицит мощностей по всей Украине в пиковые часы - с 18:00 до 23:00.

"Есть объекты, которые мы запустили неделю назад после восстановления и они были полностью разрушены новой атакой в пятницу", - добавил Сахарук.

Одна из самых тяжелых ситуаций в Харьковской области. Там наибольшее количество домов находятся без света. Там, а также в Одесской области действуют стабилизационные отключения. Также много отключений есть в Донецкой, Сумской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Удары РФ по энергетике Украины - последние новости по теме

Страна-агрессор Россия осуществила атаки ракетами и дронами по Украине в ночь на 21 и 22 марта после того, как длительное время массированных атак не осуществлялось. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что теперь ракетные удары продолжатся, и стоит быть готовыми к тому, что они могут происходить даже ежедневно.

Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев не исключил, что в ближайшее время РФ продолжит бить по объектам энергетики Украины.

"Они (удары РФ, - ред.) будут продолжаться, но будут не столь массированными, потому что сейчас россияне выпустили все, что могли", - сказал он.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что российские оккупанты могут провести следующий массированный ракетный удар по Украине через несколько дней. На подготовку им будет достаточно трех дней.

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