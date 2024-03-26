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Удары России: еще в одной области ввели ограничения в подаче электроэнергии

Яна Ставская
26 марта 2024, 05:00
Заметно ухудшилась ситуация со светом на западе Украины.
Удары России: еще в одной области ввели ограничения в подаче электроэнергии
РФ умышленно бьет по критической инфраструктуре Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

В Хмельницкой области из-за регулярных атак россиян на энергоинфраструктуру ввели графики почасового отключения света.

Энергетики пошли на вынужденные меры в связи с ростом нагрузки на электросети.

"Если ситуация и дальше будет идти таким образом, будут введены сетевые ограничения", - указывается в сообщении Хмельницкоблэнерго.

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В исключительно максимальные дни нагрузки энергосистемы в области будут применяться "очереди почасовых отключений" - утром с 7:00 до 11:00 и вечером с 17:30 до 21:30.

Отмечается, что свет будут выключать только при необходимости, чтобы избежать технологических повреждений оборудования.

Что такое блэкаут

Блэкаут - это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое расхождение спроса электроэнергии на ее предложение, что обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления.

Считается, что слово вошло в речевой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.

Ракетные удары по Украине - Россия пытается обесточить города

В последнее время российские оккупанты возобновили удары по энергетике Украины. Как насчитал эксперт Геннадий Рябцев, по состоянию на 22 марта специалистами было зафиксировано 59 попаданий, в частности, в Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Одесской областях.

Из сводок местных властей следует, что в марте 2024 года оккупанты сосредоточили усилия на ударах по энергообъектам, а также по объектам Нафтогаза.

В Укрэнерго предупреждали, что ситуация со светом может ухудшиться в Хмельницкой и Одесской областях. В Харькове все стабильно плохо: город еще не может оправиться от предыдущей атаки россиян на энергетическую инфраструктуру. В частности, Россия уничтожила все его трансформаторные подстанции.

Эксперты сходятся в главном - Россия использует преимущество в количестве ракет и дронов на фоне критической нехватки средств защиты неба в ВСУ и приостановленной помощи от США.

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