Воздушные атаки России на Украину: куда враг бьет и какие цели преследует

В течение недели Россия трижды подвергала Украину ракетным ударам.

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Россия возобновила удары по украинской критической инфраструктуре / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Минобороны РФ

В последнее время российские оккупанты возобновили удары по энергетике Украины. В частности, как насчитал эксперт Геннадий Рябцев, по состоянию на 22 марта специалистами было зафиксировано 59 попаданий, в частности, в Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Рогу, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Одесской областях.

На первый взгляд, это противоречит самым популярным прогнозам – многие аналитики опасались этих атак в осенне-зимний период, когда критическая инфраструктура из-за низких температур была особенно уязвима. Но лишены ли новые удары россиян логики? Читайте на Главреде.

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Где был взрыв сегодня - куда целились оккупанты в ночь на 24 марта

Сегодня утром под ударом оказались Киевская и Львовская области, ночные попадания БПЛА зафиксированы и в Днепропетровской области.

Со сводок местных властей выплывает, что в марте 2024 года оккупанты сосредоточили усилия на ударах по энергообъектам, а также по объектам Нефтегаза.

По сообщению Укрэнерго, ситуация со светом грозит ухудшиться в Хмельницкой и Одесской областях. В Харькове все стабильно плохо: город еще не может отойти от предыдущей атаки россиян на энергетическую инфраструктуру.

Воздушные силы пишут об уничтожении 43 вражеских целей. Всего Россия выпустила по Украине 29 крылатых ракет и 28 "Шахедов".

Основные характеристики "Шахедов" / Инфографика: Главред

"Первый "энергетический" удар в 2024 году"

Может появится "слабость" связать возобновившиеся удары РФ по украинской энергетике с участившимися ударами ВСУ по НПЗ России, но профильные аналитики склоняются к другому объяснению. То, что враг умышленно целиться именно по энергетическим объектам Украины, подтверждает военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Эксперт, анализируя задействованные в ходе атак противником средства поражения, делает выводы, что Украина все еще уязвима не только к ракетным ударам россиян, но и к ударам "Шахедов". По мнению Коваленко, как минимум 8 БПЛА врага выполнили задание по отвлечению наших ПВО от последовавших затем ракет.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Другой эксперт - докторант ядерной программы Университета Осло Фабиан Хоффманн - в подкасте European Resilience Initiative Center выдал несколько причин, почему РФ весной вернулась к "энергетическому террору".

"Россияне немного поменяли свою тактику. Они все чаще пытаются (целиться) не только по энергетической инфраструктуре, но по промышленным объектам. То есть, не только терроризировать гражданское население, но и работают над систематическим снижением возможностей Украины вооружить ВСУ", - сказал Хоффманн.

Анализируя последние статистические данные по сбитым ракетам и дронам, эксперт не совсем согласился, что украинская ПВО начала истощаться. Несмотря на "многовекторность" атак и их сложность, причина "успешности" ударов РФ кроется в другом.

"Мне кажется, что россиянам удалось немного адаптироваться, например, откорректировать маршруты пролетов и так далее", - высказался он.

Но, заметил Хоффманн, если уже и говорить о неком истощении ПВО, то она может быть связана с тем, что некоторые пусковые установки были либо повреждены, либо уничтожены. На ситуацию негативно повлиял и доведенный до ведома врага дефицит боеприпасов у украинской противовоздушной обороны.

"Это означает, что операторы противоракетной обороны должны будут определять приоритеты, какие типы целей следует поражать немедленно… так как они не могут это сделать в одну минуту", - объяснил он.

Эксперты соглашаются в главном - Россия использует преимущество в количестве ракет и дронов на фоне критической нехватки средств защиты неба у ВСУ и застопорившейся помощи от США.

Снарядный голод у ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Как защитить города-миллионщики

В настоящее время надежный купол создан только вокруг Киева - с западных и переоборудованных под натовские антиракеты советских средств ПВО. О других городах, так же само страдающих от регулярного воздушного террора россиян, речь пока не идет.

По словам Коваленко, Украина могла бы противопоставить российско-иранским дронам пушечные ЗСУ Gepard, ЗСУ-23-4 "Шилка", 2К22 ЗРПК "Тунгуска", зенитно-ракетные Crotalе, Alvis Stormer, Стрела-10, "Оса", L3Harris VAMPIRE и ряд других.

Также стандартом уже стали комплексы РЭБ и мобильные группы перехвата. А помочь решить проблему с труднопроходимостью последних могли бы легкие турбовинтовые штурмовики либо легкие ударные вертолеты.

ЗРК "Бук", NASAMS, IRIS-T могут перехватывать "Калибры". Проблему с нехваткой БК к "Буку" могла бы решить модернизация комплекса под пуск ракет Sea Sparrow. Самыми сложными для уничтожения средствами ПВО остаются ракеты оккупантов номенклатуры Х-101/555/55.

Ждать ли новых ударов РФ по Украине в ближайшее время

"Ось зла" с Россией и Ираном изготавливает больше оружия, отмечает Хоффманн, в том числе ракет и дронов, чем коллективный Запад, что необходимо немедленно менять. На этом общем "невеселом" фоне Соединенные Штаты остаются единственным поставщиком необходимых Украине систем Пэтриот.

А поскольку США фактически прекратили Украине поставлять боеприпасы к данным ЗРК, растет вероятность снижения эффективности противовоздушной обороны перед новыми атаками россиян. Что, по мнению экспертов, РФ учитывает и использует.

Эксперт Геннадий Рябцев же в интервью Главреду высказал уверенность, что эти атаки будут продолжаться, но будут не столь массированными, потому что сейчас россияне выпустили все, что могли.

Материал подготовила: Яна Ставская

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