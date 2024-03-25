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У операции РДК в Белгородской области исключительно одно задание - Селезнев

Яна Ставская
25 марта 2024, 21:23
У России - 26-27 тысяч военнослужащих на границе, добровольцы вряд ли смогут продвинуться дальше Белгорода, уверен эксперт.
У операции РДК в Белгородской области исключительно одно задание - Селезнев
В Белгородской области все еще продолжаются бои за территорию / Фото: telegram russvolcorps

Бойцы РДК, Легиона Свобода России и Сибирского батальона проводят мероприятия исключительно тактического характера. Ключевая задача – проведение информационно-силовой операции, которая должна побудить граждан Российской Федерации к вооруженному сопротивлению режиму Путина, уверен бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

Как рассказал он в интервью Главреду, повстанцы своими действиями показывают, что можно сопротивляться, применяя автоматы, пулеметы и бронетехнику.

Но Россия, скорее всего, сумеет купировать действия добровольцев, как уже было ранее, считает эксперт.

"В Брянской, Курской и Белгородской областях путинская армия держит группировку численностью 26-27 тысяч военнослужащих. На их балансе артиллерия и авиация, которые в настоящее время разносит в щепки населенные пункты уже на территории самой России, чтобы попытаться уничтожить добровольцев", - объяснил Селезнев.

Смотрите видео, в котором Владислав Селезнев сделал прогноз о мобилизации в России:

По мнению Селезнева, в Белгородской и Курской областях будут идти бои тактического характера.

"Вряд ли повстанцы смогут дойти, например, до Курска или Белгорода, потому что их силы и средства несопоставимы с ресурсами, которыми располагает российская армия на территории двух регионов. Также вряд ли мы увидим и масштабные перемещения войск РФ на Курщину и Белгородчину из-под Донецка, Луганска или других участков фронта", - добавил он.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Рейд на Белгород - где идут бои и какие цели у РДК

Несколько недель в Белгородской области продолжаются бои между русскими повстанцами и регулярной армией Путина за контроль над пограничными районами РФ.

В ходе столкновений оккупанты авиабомбами почти стерли с лица земли российскую деревню Козинка и, по утверждению самих пропагандистов, потеряли несколько десятков солдат в один из первых дней боев.

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