У операции РДК в Белгородской области исключительно одно задание - Селезнев

Бойцы РДК, Легиона Свобода России и Сибирского батальона проводят мероприятия исключительно тактического характера. Ключевая задача – проведение информационно-силовой операции, которая должна побудить граждан Российской Федерации к вооруженному сопротивлению режиму Путина, уверен бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.
Как рассказал он в интервью Главреду, повстанцы своими действиями показывают, что можно сопротивляться, применяя автоматы, пулеметы и бронетехнику.
Но Россия, скорее всего, сумеет купировать действия добровольцев, как уже было ранее, считает эксперт.
"В Брянской, Курской и Белгородской областях путинская армия держит группировку численностью 26-27 тысяч военнослужащих. На их балансе артиллерия и авиация, которые в настоящее время разносит в щепки населенные пункты уже на территории самой России, чтобы попытаться уничтожить добровольцев", - объяснил Селезнев.
Смотрите видео, в котором Владислав Селезнев сделал прогноз о мобилизации в России:
По мнению Селезнева, в Белгородской и Курской областях будут идти бои тактического характера.
"Вряд ли повстанцы смогут дойти, например, до Курска или Белгорода, потому что их силы и средства несопоставимы с ресурсами, которыми располагает российская армия на территории двух регионов. Также вряд ли мы увидим и масштабные перемещения войск РФ на Курщину и Белгородчину из-под Донецка, Луганска или других участков фронта", - добавил он.
Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
Рейд на Белгород - где идут бои и какие цели у РДК
Несколько недель в Белгородской области продолжаются бои между русскими повстанцами и регулярной армией Путина за контроль над пограничными районами РФ.
В ходе столкновений оккупанты авиабомбами почти стерли с лица земли российскую деревню Козинка и, по утверждению самих пропагандистов, потеряли несколько десятков солдат в один из первых дней боев.
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