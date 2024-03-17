Бои за Белгород: в РФ впервые признали крупные потери в личном составе

Помимо прочего, прилетело, как утверждают военкоры РФ, по военной базе оккупантов.

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По Белгороду снова "прилетело" / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Телеграм Белгорода

В России признали потерю более 30 оккупантов в ходе боев в Белгородской области в субботу, 16 марта. В провоенных пабликах обсуждают, кто помог русским добровольцам, участвующим в войне на стороне ВСУ, передать координаты "важных объектов".

12 оккупантов, по данным "военкоров", в результате столкновений с "диверсантами" задвухсотились в Белгородской области. Среди них - военные, пограничники, члены ТрО и Росгвардии. Еще 20 человек якобы ранены.

В самом Белгороде в результате ударов по городу и обстрела "важных объектов" ликвидирован 21 российский военный. Согласно сообщению провоенных пабликов, речь идет об атаке на военную базу, "о которой знали единицы".

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Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

В РФ признают работу в Белгороде "целых групп" украинских разведчиков.

"Боюсь, у противника есть агенты и среди местных жителей. Некоторые объекты были строго засекречены, мы выясняем, как о них узнали в Украине", - цитирует один из пабликов свой "источник в ФСБ".

Бои в Белгородской области

Уже несколько дней продолжаются активные боевые действия на украинской-российской границе, в ходе которых российским добровольческим движениям ("РДК", "Сибирский батальон" и легион "Свобода России"), согласно их же заявлениям, удалось продвинуться на несколько десятков км вглубь России. Кроме того, и это признают уже россияне, повстанцам удалось взять военнопленных.

17 марта российские добровольцы вошли в еще одно село в стране-агрессоре России. Они зашли в село Горьковское и захватили здание администрации.

Украина неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к повстанческим формированиям. Это же во всех своих заявлениях отмечали сами бойцы.

Кроме того, как писал Главред 17 марта, ночью Служба безопасности Украины совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ атаковала дронами Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

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