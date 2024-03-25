Что задумал Путин по Украине и дойдут ли ополченцы до Курска и Белгорода: интервью с Селезневым

Владимиру Путину нарисовали мандат на принятие решений по мобилизации, в течение нескольких месяцев возможно обострение на фронте, считает Владислав Селезнев.

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После "выборов" Путина Россия может провести масштабную мобилизацию, чтобы усилить свою 460-тысячную оккупационную группировку – Селезнев / Главред

Руководитель страны-оккупанта РФ Владимир Путин "переизбрался" на пост президента и назвал главной "целью" завершение войны против Украины на своих "условиях". Кремль не оставляет планов по оккупации государства и в ближайшем будущем следует ожидать попытки усиления войск захватчиков. Так называемые выборы сопровождались боевыми действиями в Белгородской и Курской областях, где российские добровольцы продолжают проводить операцию, в рамках которой происходит перенос войны в Россию.

В интервью Главреду бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, как относиться к заявлению главы Кремля Владимира Путина о так называемых серых зонах в Украине, оценил угрозу наступления оккупантов на Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области, объяснил задачи добровольцев России в Белгородской и Курской областях, а также раскрыл планы Путина по новой мобилизации в России с целью захвата четырех украинских регионов.

Глава Кремля Владимир Путин на днях допустил создание так называемых санитарных зон на территории Украины. Что нам нужно понимать из этого заявления? Существует ли в данном контексте угроза масштабных вражеских наступлений на Харьковскую, Сумскую, Киевскую и Черниговскую области?

Мы уже сейчас наблюдаем процесс создания Россией буферной или "санитарной зоны". В последние дни россияне активно используют артиллерию и авиацию для нанесения ракетно-бомбовых и авиационных ударов по территории Сумской области. Противник буквально сравнивает с землей все наше приграничье, пытаясь заставить местных жителей навсегда покинуть эти районы. И когда Путин говорит о создании "санитарных зон", речь идет именно о таких действиях.

Впрочем, здесь сложно понять, о каком формате, размерах и площади "санитарных зон" говорят россияне. Тот же Путин акцентирует внимание на том, что масштаб этих "зон", мол, должен быть таким, чтобы Российской Федерации не угрожало натовской оружие, которое находится на балансе украинской армии. Это километры, десятки или даже сотни километров? Пока непонятно. Планы Путина могут быть любого формата и масштаба: мы же помним, как он мечтал о Киеве за 3 дня и оккупации всей Украины за три недели. Однако полномасштабная война идет уже третий год подряд, а если говорить в целом, российско-украинская война длится 11-й год.

Я думаю, что нам нужно абсолютно рационально оценивать заявления Путина и ориентироваться на собственные ресурсные возможности, чтобы системно и методично уничтожать противника, который с оружием ворвался на нашу землю. Нам нужно искать варианты, как противостоять авиационным и артиллерийским атакам врага. Мы нуждаемся в мощных артиллерийских орудиях с высокоточными снарядами, чтобы они были максимально эффективны в рамках контрбатарейной борьбы и артиллерийских дуэлей.

Смотрите видео, в котором Владислав Селезнев сделал прогноз о мобилизации в России:

Кроме того, нам нужны дроны, которые позволят уничтожать вражеские самолеты-носители управляемых авиабомб. Подобные самолеты обычно размещаются на военных аэродромах на расстоянии 150-300 километров от линии боевого столкновения. Прилеты наших дронов по объектам нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации на расстоянии 800-1000 километров от нашей территории показывают, что у украинской армии определенные ресурсы уже есть.

На мой взгляд, в ситуации с ударами дронами по России логично было бы прислушаться к позиции австрийского эксперта Тома Купера. Он убежден, что дроны, которые мы используем для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре врага, лучше перенаправить на военные аэродромы – туда, где находятся вражеские военные самолеты, используемые для пусков управляемых авибомб по Украине.

Мы часто слышим, что у России нет ресурсов для оккупации Харькова и северных областей Украины. Как вы думаете, способны ли российские войска в рамках планов по созданию "санитарных зон" построить плацдармы на украинских территориях, которые в будущем могут быть использованы для наступления?

В настоящее время украинская разведка не фиксирует концентрации российских сил и средств вблизи Черниговской, Сумской и Харьковской областей. На территории Брянской, Курской и Белгородской областей России рассредоточено 27 тысяч российских военнослужащих, и это критически малое количество войск для реализации военных операций даже оперативно-тактического уровня.

К примеру, чтобы окружить Сумы, россиянам нужно сосредоточить на Сумском направлении группировки войск численностью 300 тысяч военнослужащих. Подобных ресурсов у противника нет. Поэтому жители Харьковской, Сумской и Черниговской области на данный момент могут не опасаться того, что россияне снова перейдут наши границы. Приграничье остается в зоне поражения российской авиации и артиллерии, однако угрозы полномасштабных боевых действий пока нет.

Однако здесь есть очень важный момент. Российский ЦИК нарисовал Владимиру Путину 87% поддержки избирателей – это серьезный мандат на принятие непопулярных и болезненных для общества решений. И мандат распространяется, в том числе, и на проведение в России частичной или полной мобилизации. В ближайшие несколько дней нужно внимательно наблюдать за решениями Путина и его окружения. И если закрутится мобилизационная машина, речь пойдет о мобилизации даже не десятка, а сотен тысяч российских граждан. В такой ситуации через несколько месяцев нас будет ждать достаточно серьезное оживление обстановки на поле боя. Президент Владимир Зеленский уже предупреждал, что наша армия готовится отражать масштабные российские атаки в конце мая-начале июня.

Сегодня Россия в рамках так называемой СВО держит на территории Украины группировку, которая насчитывает около 460 тысяч военнослужащих. На момент полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года россияне задействовали группировку в 200 тысяч обученных, подготовленных и снаряженных войск. И тогда они не справились с поставленными задачами. Сейчас их уже 460 тысяч – огромная цифра, но территориальные приобретения врага в течение нынешнего года весьма мизерные.

Дальнейшие перспективы развития событий на поле боя зависят от ресурсных возможностей украинской армии. Мы видим, насколько шаткая для нас ситуация на Авдеевском направлении. Наши воины сталкиваются с серьезными вызовами, поскольку отсутствуют укрепленные линии оборонных инженерных фортификационных сооружений. Пусть и медленно, но мы вынуждены отодвигаться на запад от тех рубежей и позиций, которые держали еще буквально вчера. И это важный показатель ситуации.

Украинская оборонная промышленность не способна полностью обеспечить потребности наших войск, нам необходимо вести коммуникацию с западными партнерами. Европейцам есть за что упрекать США в плане военно-технической поддержки Украины. В этом вопросе наблюдаются странные качели и перепасовки между Белым домом и Конгрессом, и ощущения от того, что происходит, весьма неприятное.

Весь мир четко понимает, что сейчас украинская армия обеспечивает безопасность всего европейского континента. Отсутствие вооружений и боеприпасов становится серьезным вызовом, поскольку непонятно, как противостоять путинской агрессии в условиях дефицита.

Сколько россиян способны мобилизовать в РФ? На что будут способны мобилизованные?

На мой взгляд, нам не стоит тешить себя иллюзиями того, что в России, мол, начнется масштабное сопротивление мобилизации, и никто не захочет идти в ряды ее войск. Российская армия уже сейчас призывает порядка тысячи новых штыков в сутки. Люди добровольно идут в армию, потому что 200 тысяч рублей (2 тысячи долларов), которые платят в месяц в войсках РФ, жители глубинки больше нигде не получат. Поэтому достаточно много россиян, которые с удовольствием пойдут зарабатывать деньги, попутно убивая граждан Украины. Желающих хватает. Даже несмотря на то, что немалая часть мобилизованных возвращается в черных пакетах или цинковых гробах. А многие и не возвращаются – навеки остаются в украинских лесопосадках и полях.

Что интересно, 3-4 месяца назад гауляутер Крыма Сергей Аксенов в рамках совещания "крымского правительства" говорил: готовьтесь к тому, что в середине-конце марта мобилизационные мероприятия на полуострове существенно расширятся. Таким образом, Аксенов намекнул, что после окончания предвыборной кампании по "переизбранию" Путина численность российской оккупационной группировки в Украине будет увеличена. И будут использоваться, в том числе, драконовские методы и мероприятия. Добровольцев много, но они не могут перекрыть все нужды российской армии.

Что касается численности мобилизованных, расчеты могут быть разными. В рамках предыдущей волны призыва в РФ закладывали цифру в 320 тысяч военных. Планы Путина в отношении Украины стали более масштабными, поэтому в рамках новой кампании речь уже может идти о мобилизации нескольких сотен тысяч военнослужащих. Путин не скрывает своих ожиданий и желаний, направленных на полную оккупацию территорий Украины, которые в России называют "новоприсоединенными территориями Российской Федерации". Так они говорят обо всех районах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. И чтобы добиться своих целей, Путину нужно мясо. То самое пушечное мясо, которое будет выполнять роль штурмовых отрядов, и должно обеспечить Путину преимущество в войне.

В Белгородской и Курской областях добровольцы расширяют серую зону уже в России. Мы наблюдаем, что на этот раз они проводят операцию более широкого масштаба – с танками, под прикрытием артиллерии и уже сразу в двух регионах. Как вы оцениваете операцию? Удастся ли добровольцам там как-то закрепиться?

Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Бойцы РДК, Легиона Свобода России и Сибирского батальона проводят мероприятия исключительно тактического характера. Ключевая задача – проведение информационно-силовой операции, которая должна побудить граждан Российской Федерации к вооруженному сопротивлению режиму Путина. Повстанцы своими действиями показывают, что можно сопротивляться, применяя автоматы, пулеметы и бронетехнику. Но я не думаю, что такие акции найдут отклик у глубинного российского народа в условном Новосибирске или Омске. Россияне сосредоточены на своих внутренних проблемах, а в их информационном пространстве очень мало сведений о действиях повстанцев.

Россия, скорее всего, сумеет купировать действия добровольцев, как уже было ранее. В Брянской, Курской и Белгородской областях путинская армия держит группировку численностью 26-27 тысяч военнослужащих. На их балансе артиллерия и авиация, которые в настоящее время разносит в щепки населенные пункты уже на территории самой России, чтобы попытаться уничтожить добровольцев. Причем Путину, его окружению и генералам абсолютно все равно, сколько мирных россиян погибнет в результате артиллерийских и авиационных атак кремлевских войск. Главное для Кремля – уничтожение подразделений повстанцев.

В Белгородской и Курской областях будут идти бои тактического характера. Выживаемость добровольцев зависит от их способности быть мобильными и оперативно передвигаться с точки на точку в рамках операции. Вряд ли повстанцы смогут дойти, например, до Курска или Белгорода, потому что их силы и средства несопоставимы с ресурсами, которыми располагает российская армия на территории двух регионов. Также вряд ли мы увидим и масштабные перемещения войск РФ на Курщину и Белгородчину из-под Донецка, Луганска или других участков фронта. У россиян более чем достаточно ресурсов, чтобы не прибегать к таким шагам.

Конечно, рейды повстанцев на территорию России заставляют понервничать власти на местах и руководство в Кремле. Но Путину безразлично то, что происходит в Курской, Белгородской областях, или на нефтеперерабатывающих комплексах на расстоянии 900 километров от Украины. Он заинтересован лишь в сохранении собственной жизни и здоровья. В последнее время он переживал за свою безопасность лишь однажды – когда армия Пригожина была в 200 километрах от Москвы.

Возможны ли рейды белорусских добровольцев на территорию Беларуси?

Полагаю, что в Беларуси в последние два года не просто так усиливают свое приграничье и проводят там ротации подразделений спецназа. Но я не думаю, что полк имени Калиновского в настоящее время обладает достаточными ресурсами для реализации подобных миссий на территории республики Беларусь.

На мой взгляд, вряд ли существуют и специфические договоренности между Украиной и Беларусью на уровне правительств. Скорее всего, есть согласованность относительно определенного статус-кво: белорусский диктатор Лукашенко не накаляет ситуацию как минимум в приграничной зоне, а мы отвечаем тем же.

Однако это не говорит о том, что наши войска в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях не будут работать над усилением инженерных фортификационных сооружений. Проделано много работы, реализация мероприятий продолжается. В этих областях одних только противотанковых мин установили около полумиллиона штук.

Также возводятся оборонительные редуты в Черниговской, Сумской, части Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Мы потеряли очень много времени, когда не занимались вопросами обороны. Поэтому на некоторых рубежах, позициях и участках фронта мероприятия по инженерной фортификации проводятся практически под артиллерийским и авиационным огнем противника.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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