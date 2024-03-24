В Харькове ввели график отключения электроэнергии: где и когда не будет света

График почасовых отключений электроэнергии ввели из-за критических повреждений инфраструктуры после обстрелов оккупантов РФ, он будет действовать неделю.

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В Харькове и области с 25 по 31 марта будут действовать графики отключения света - Синегубов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Харькове и области ввели почасовые отключения электроэнергии. График будет действовать в период с 25 по 31 марта. Света не будет в течение 3 часов и больше, все зависит от района.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале, власти пошли на вынужденный шаг, чтобы обеспечить работу предприятий.

В каких районах Харькова будут отключать свет

Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00.

Слободской, Основенский районы: с 15:00 до 21:00.

Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00

Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.

Где в Харьковской области будут отключать электроэнергию

Мерефянская ТГ, Люботинская ТГ: с 9:00 до 11:00.

Змиевская ТГ, Балаклеевская ТГ: с 11:00 до 13:00.

Чугуевская ТГ, Изюмская ТГ: с 13:00 до 15:00.

Богодуховская ТГ, Дергачевская ТГ: с 15:00 до 17:00.

Специалисты ликвидируют последствия прилетов в Харькове

Глава Харьковской ОВА уточнил, что работы по ликвидации последствий вражеских прилетов продолжаются.

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"Подчеркиваю, что это вынужденный временный шаг. Он нужен для того, чтобы большее количество жителей области имело свет, а предприятия могли работать. Специалисты продолжают ликвидировать последствия прилетов, круглосуточно ремонтировать инфраструктуру после обстрелов врага", - сказал Олег Синегубов.

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