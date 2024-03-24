В Харькове ввели график отключения электроэнергии: где и когда не будет света

В Харькове и области ввели почасовые отключения электроэнергии. График будет действовать в период с 25 по 31 марта. Света не будет в течение 3 часов и больше, все зависит от района.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале, власти пошли на вынужденный шаг, чтобы обеспечить работу предприятий.
В каких районах Харькова будут отключать свет
- Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00.
- Слободской, Основенский районы: с 15:00 до 21:00.
- Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00
- Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.
Где в Харьковской области будут отключать электроэнергию
- Мерефянская ТГ, Люботинская ТГ: с 9:00 до 11:00.
- Змиевская ТГ, Балаклеевская ТГ: с 11:00 до 13:00.
- Чугуевская ТГ, Изюмская ТГ: с 13:00 до 15:00.
- Богодуховская ТГ, Дергачевская ТГ: с 15:00 до 17:00.
Специалисты ликвидируют последствия прилетов в Харькове
Глава Харьковской ОВА уточнил, что работы по ликвидации последствий вражеских прилетов продолжаются.
"Подчеркиваю, что это вынужденный временный шаг. Он нужен для того, чтобы большее количество жителей области имело свет, а предприятия могли работать. Специалисты продолжают ликвидировать последствия прилетов, круглосуточно ремонтировать инфраструктуру после обстрелов врага", - сказал Олег Синегубов.
Новость дополняется
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред