В СМИ "слили" настроения Кремля по бойне в "Крокусе": Захарова устроила вой

В Кремле не верят словам Путина о якобы причастности Украины к бойне в "Крокус Сити Холл", пишет Bloomberg со ссылкой на четырех человек, близких к Кремлю. Спикерша МИД РФ Мария Захарова устроила по поводу публикации СМИ настоящий "вой".
В материале говорится, что Путин лично присутствовал на обсуждениях, где чиновники согласились, что Украина к теракту не имеет никакого отношения.
Но российский диктатор по-прежнему решительно настроен использовать трагедию россиян в собственных пропагандистских целях.
Сами же чиновники "были шокированы" неспособностью российских спецслужб предвидеть теракт.
Представительница МИДа России Мария Захарова уже успела отреагировать на выход публикации со "сливом" настроений в Кремле. Ожидаемо, чиновница назвала новость "матерью всех фейков".
Теракт в Крокус Сити Холл
23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести.
Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.
Крокус Сити Холл - теракт пытаются "привязать" к Украине
Путин дважды пытался связать Украину с терактом в ТЦ "Крокус Сити Холл" - даже несмотря на то, что "ИГ" взяло на себя ответственность. Вечером в понедельник диктатор страны-агрессора признал, что нападение осуществили исламисты, но добавил, что "нас интересует, кто это заказал".
Украина отвергает любую причастность, называя бойню в Подмосковье операцией самого Кремля. В США же заявляют, что ответственность несет исключительно Исламское государство.
Картинка "Украина - "террорист" может быть использована Путиным, чтобы активизировать войну, в том числе отдав приказ о новой мобилизации, уверены эксперты.
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