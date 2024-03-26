В СМИ "слили" настроения Кремля по бойне в "Крокусе": Захарова устроила вой

Окружение Путина не верит в версию причастности Украины к теракту в Крокус Сити Холл.

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Захарова пыталась оправдаться после "слива" / Коллаж фото скриншот из видео

В Кремле не верят словам Путина о якобы причастности Украины к бойне в "Крокус Сити Холл", пишет Bloomberg со ссылкой на четырех человек, близких к Кремлю. Спикерша МИД РФ Мария Захарова устроила по поводу публикации СМИ настоящий "вой".

В материале говорится, что Путин лично присутствовал на обсуждениях, где чиновники согласились, что Украина к теракту не имеет никакого отношения.

Но российский диктатор по-прежнему решительно настроен использовать трагедию россиян в собственных пропагандистских целях.

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Сами же чиновники "были шокированы" неспособностью российских спецслужб предвидеть теракт.

Представительница МИДа России Мария Захарова уже успела отреагировать на выход публикации со "сливом" настроений в Кремле. Ожидаемо, чиновница назвала новость "матерью всех фейков".

Теракт в Крокус Сити Холл 23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести. Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

Крокус Сити Холл - теракт пытаются "привязать" к Украине

Путин дважды пытался связать Украину с терактом в ТЦ "Крокус Сити Холл" - даже несмотря на то, что "ИГ" взяло на себя ответственность. Вечером в понедельник диктатор страны-агрессора признал, что нападение осуществили исламисты, но добавил, что "нас интересует, кто это заказал".

Украина отвергает любую причастность, называя бойню в Подмосковье операцией самого Кремля. В США же заявляют, что ответственность несет исключительно Исламское государство.

Картинка "Украина - "террорист" может быть использована Путиным, чтобы активизировать войну, в том числе отдав приказ о новой мобилизации, уверены эксперты.

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