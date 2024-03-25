Бойня в Крокус Сити Холл: Путин до сих пор приплетает "украинский след"

Путин обвинил в теракте в "Крокусе" "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима".

https://glavred.info/world/boynya-v-krokus-siti-holl-putin-do-sih-por-pripletaet-ukrainskiy-sled-10553009.html Ссылка скопирована

Путин продолжает нести бред об Украине / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

Российскому диктатору Владимиру Путину пришлось признать вину за совершенную бойню в Крокус Сити Холл за движением "Исламское государство". Но Кремль до сих пор пытается продвинуть тезис об "украинском следе".

"Преступление совершено руками радикальных исламистов. Но возникает вопрос: кому это выгодно?" - сказал Путин.

Диктатор дал задачу силовым ведомства провести расследование бойни"в высшей степени профессионально", а "заказчик" нападения, подчеркнул кремлевский "глава", должен быть найден.

видео дня

"Мы знаем, что теракт в "Крокусе" совершен руками радикальных исламистов. Нас интересует заказчик", - не утихал диктатор.

Теракт в Крокус Сити Холл 23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: группа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести. Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

Путин назвал теракт "акцией устрашения" и вновь связал нападение с Украиной.

"Сразу возникает вопрос, кому это выгодно. Это может быть только звеном для тех, кто с 2014 года воюет с нами руками "киевского режима". А "нацисты" (так Кремль называет украинцев - Главред) никогда не брезговали использовать самые грязные методы", - брызнул желчью "президент" страны-агрессора, зачем-то добавил о "провалившемся" контрнаступлении ВСУ.

Крокус Сити Холл - Россия ищет "украинский след"

Ответственность за бойню на территории "Крокус Сити Холл" 22 марта, где было убито больше 100 человек, накануне взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Кремль, несмотря на это, без доказательств быстро попытался привязать украинских лиц к нападению на "Крокус Сити Холл", но до сих пор не выдвинул официальных обвинений Украине в причастности к нападению, отметили в Институте изучения войны.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к этому.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред