Время подлета ракеты 'Циркон' к Киеву: эксперты опровергли фейк о '3 минутах'

Аналитики отмечают, что точное время подлета российской ракеты "Циркон" к городам Украины вычислить почти невозможно, ведь нужно учесть ряд факторов.

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Эксперты назвали точное время подлета ракеты "Циркон" к Киеву / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Defense Express

После недавней попытки России атаковать Киев ракетой 3М22 "Циркон", в сети быстро распространились недостоверные утверждения относительно времени, необходимого для достижения целей: 3 минуты до столицы и 1 минута до Одессы. Однако эти "расчеты" не имеют под собой оснований. Об этом сообщает издание Defense Express.

Аналитики отмечают, что скорость ракеты "Циркон" составляет 9000 км/ч. Важно отметить, что это результат перехода ракеты на временную кратковременную скорость 7,5 махов, когда она начинает заходить на цель для нанесения удара. Однако на основном маршруте ее скорость оценивается в 5,5 Маха.

Согласно расчетам аналитиков издания, если оккупанты выполняют запуск ракеты с "Объекта-100" под Севастополем, то ракета будет лететь в Киев 7 минут, в то же время, в случае пуска ракеты с мыса Тарханкут с установки "Бастион" - 6 минут.

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"Но нет. Потому что любая ракета летит по определенной траектории, сначала она поднимается на значительную высоту, потом разгоняется, потом начинает снижаться и в пике мчится к земле. Если даже просто представить, что объект летит с постоянной скоростью по параболе, то уже понятно, что расстояние по прямой будет меньше расстояния реального полета по параболе", - внесли ясность эксперты.

В материале Defense Express отмечается, что для определения точного времени подлета ракеты необходимо иметь точные данные о параметрах ракеты, ее скорости, высоте полета, точной траектории в целом, учитывая возможные маневры.

Поэтому точно прогнозировать время подлета к любому городу Украины практически невозможно.

"Но более важным параметром является то, насколько быстро запуск ракеты будет зафиксирован, проведена идентификация и через сколько будет объявлено предупреждение об угрозе. А это уже действительно означает, что остается очень мало времени для того, чтобы найти безопасное место", - добавили в источнике.

Что известно о ракете "Циркон" / Инфографика: Главред

Что такое ракета Циркон? Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон - как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов. По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система о. Ракета Циркон - это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/сек).

Высота полета: 30-40 км. Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, Российские - 1 тыс. Длина ракеты: 8-9, 5 м. Вес боевой части: 300-400 кг.

Удар по Киеву 25 марта - что известно о применении ракеты "Циркон"

25 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Отмечается, что взрывы прозвучали сразу после объявления сигнала воздушной тревоги.

Для этого удара Российская Федерация использовала свою новейшую ракету ЗМ22 "Циркон", обломки которой были обнаружены на территории города .

Издание Kyiv Post со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины подтвердили, что две баллистические ракеты были выпущены из оккупированного Россией Крыма в направлении Киева и были направлены на здания СБУ.

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