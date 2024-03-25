Стало известно, куда были нацелены ракеты России в Киеве: СМИ раскрыли детали

По данным источников Kyiv Post, ракеты были нацелены на помещение, где находятся чиновники СБУ.

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Удар по Киеву / Коллаж Главред, фото ГСЧС

Утром 25 марта в Киеве прозвучали мощные взрывы. В этот день отмечается День Службы безопасности Украины.

Издание Kyiv Post со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины подтвердили, что две баллистические ракеты были запущены из оккупированного Россией Крыма в сторону Киева в понедельник и нацелены на офисы СБУ, пишет Kyiv Pos,

Многочисленные взрывы прогремели в центре Киева примерно через 30 секунд после того, как в украинской столице сработали сирены воздушной тревоги, и чиновники призвали жителей перейти в укрытия.

видео дня

По данным ВСУ, средства противовоздушной обороны перехватили две баллистические ракеты, запущенные с территории оккупированного Крыма. Оба были нацелены на центр Киева.

Сообщается, что РФ предварительно нанесла удар баллистическими ракетами Оникс.

Что известно о ракете Оникс П-800 Оникс (экспортное наименование — "Яхонт") — советская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Заявленая максимальная скорость: 884 м/с. Дальность — до 300 км (по комбинированной траектории). Дальность Оникс-М — до 800 км. Масса БЧ — 300 кг, "Яхонт" — 200 кг., пишет Википедия.

Ракетный удар по Киеву 25 марта

В понедельник, 25 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы прозвучали сразу после объявления воздушной тревоги в столице.

В ГосЧС сообщили, что в результате ракетной атаки россиян повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал жесткий удар по центру Киева.

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