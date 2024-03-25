"5 пострадавших - 2 в больнице": Кличко озвучил последствия ракетного удара по Киеву

По итогу ракетной атаки русских оккупантов утром в понедельник, 25 марта, летальных жертв нет. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
"В результате сегодняшней атаки врага, слава Богу, нет попаданий в многоэтажные жилые дома. И пока жертв нет. Но спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного трехэтажного здания, которое было одним из помещений (спортивного назначения) государственного учебного заведения. В соседних жилых домах повреждены окна. Сейчас 5 пострадавших. Из них двое - в больнице", - сказал он.
Как заявил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, около 10.30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма. Цели уничтожены - тип устанавливается. По неподтвержденной пока информации, оккупанты использовали ракеты типа "Оникс-М".
Позднее его слова уточнили в КГВА.
"У женщины 33 года ЗЧМТ, убойные раны, она госпитализирована в больницу. Девочка 16 лет - политравма, она госпитализирована в Охматдет.Еще у трех женщин, (в частности, две из них - беременны) - острая реакция на стресс.Данные по погибшим не поступали. Информация постоянно обновляется", - сообщает руководитель ведомства Сергей Попко.
Ракетный удар по Киеву 25 марта
В понедельник, 25 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы прозвучали сразу после объявления воздушной тревоги в столице.
"В результате ракетного удара по Киеву известно уже о четырех пострадавших, из них один ребенок. В настоящее время без погибших. Данные обновляются и уточняются", - сообщили в КМВА.
В ГосЧС сообщили, что в результате ракетной атаки россиян повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе Киева
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