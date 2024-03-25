'Продолжается разбор завалов': Зеленский прокомментировал жестокий удар по Киеву

В Киеве есть повреждения в домах в обычной городской застройке, в настоящее время известно о пяти пострадавших.

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Зеленский прокомментировал удар РФ по Киеву / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот: видео

В понедельник, 25 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар страны-агрессора России.

Президент Украины отметил, что российские террористы нанесли удар по столице баллистическими ракетами - есть повреждения в домах в обычной городской застройке. В настоящее время известно о пяти пострадавших. Продолжается разбор завалов.

"Спасибо спасателям ГСЧС Украины, полиции, коммунальщикам и всем привлеченным службам, которые этим утром ликвидируют последствия российской атаки против Киева", - отметил Зеленский в своем Telegram. видео дня

Он также подчеркнул, что Украине нужно больше ПВО, ведь это безопасность для наших городов и сохраненные человеческие жизни.

"Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, надо остановить этот террор", - добавил Зеленский.

Ракетный удар по Киеву 25 марта: что известно

Напомним, что 25 марта РФ ударила баллистикой по Киеву. Взрывы прогремели сразу после объявления воздушной тревоги в столице. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного трехэтажного здания, которое было одним из помещений государственного учебного заведения.

Известно, что украинская ПВО уничтожила две баллистические ракеты. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма.

Виталий Кличко озвучил последствия ракетного удара по Киеву. В результате сегодняшней атаки врага нет попаданий в многоэтажные жилые дома. Известно о 5 пострадавших. Из них двое находятся в больнице.

Что известно о ракете Оникс П-800 Оникс (экспортное наименование - "Яхонт") - советская яадзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Заявленная максимальная скорость: 884 м/с. Дальность - до 300 км (по комбинированной траектории). Дальность Оникс-М - до 800 км. Масса БЧ - 300 кг, "Яхонт" - 200 кг, пишет Википедия.

Что известно о ракете Оникс / Инфографика: Главред

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