ВСУ мощно уничтожают флот РФ в Крыму: в ISW раскрыли эффективность атак

Аналитики Института изучения войны заявили, что украинские войска в ночь на 23 марта нанесли удар по узлу связи Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, ударили по нефтебазе и по крайней мере частично повредили два десантных корабля ЧФ.
Генштаб ВСУ 24 марта сообщил, что украинские силы успешно нанесли удары по десантным кораблям ЧФ России "Ямал" и "Азов" класса "Ропуха", по центру связи ЧФ и по нескольким неопределенным объектам инфраструктуры флота в Севастополе, передает ISW.
Связанный с Кремлем военный блогер утверждал, что во время удара украинские войска запустили более 40 ракет Storm Shadow и Neptune, ракет-приманок ADM-160 и беспилотников.
Опубликованные 24 марта геолокационные кадры демонстрируют ракетный удар по центру связи ЧФ, а спутниковые изображения показывают значительные повреждения здания.
Кроме того, российский оппозиционный телеграм-канал Astra опубликовал кадры якобы взрыва на нефтебазе в оккупированном Гвардейском (к северо-востоку от Севастополя). В паблике сообщили со ссылкой на источники, что в результате удара беспилотника сгорели три цистерны с нефтепродуктами и склад.
Представитель ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что корабли "Ямал" и "Азов" получили повреждения, но пока оценка степени повреждений судов продолжается. Плетенчук отметил, что ЧФ сейчас имеет только пять десантных кораблей и из них только три останутся боеспособными, если эта последняя атака нанесла серьезный ущерб "Ямалу" и "Азову".
Удары по Черноморскому флоту РФ
Напомним, что 23 марта Крым оказался под массированным ударом ВСУ, прозвучали мощные взрывы. Они прогремели сразу в нескольких местах. После попадания в небо поднялись огромные столбы огня и дыма. Видео "прилетов" уже разлетелись в Сети.
Силы обороны метко поразили два больших российских корабля в Севастополе. Украинские офицеры сообщили, что был нанесен удар по центру связи, а также нескольким объектам инфраструктуры Черноморского флота оккупантов в Севастополе, что в Крыму.
В Британии высмеяли Черноморский флот после ударов ВСУ. Пока неизвестно, насколько серьезно повреждены российские БДК в Севастополе. Однако если подтвердится их поражение, то у Черноморского флота РФ останется только 3 из 13 таких судов.
Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага
Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.
В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы.
В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.
Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они раньше часто били по украинской инфраструктуре.
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