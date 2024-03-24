"Корабли Путина тонут": в Британии высмеяли Черноморский флот после ударов ВСУ

Потеря двух БДК будет существенной для ЧФ, подчеркнули в Военно-морских силах ВСУ.

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Грант Шеппс прокомментировал удары по кораблям РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/grant.shapps, скриншот

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал удары по российским большим десантным кораблям (БДК) "Ямал" и "Азов" в Севастополе.

Пока неизвестно, насколько серьезно повреждены российские БДК в Севастополе. Однако если подтвердится их поражение, то у Черноморского флота РФ останется только 3 из 13 таких судов, рассказал он в эфире "Суспільного".

"Можем только подтвердить, что было огневое поражение", — отметил он, добавив, что сейчас идет верификация повреждений.

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По словам Плетенчука, потеря двух больших десантных кораблей будет существенной для Черноморского флота России.

"Из 13 единиц, которые были в наличии в начале полномасштабного вторжения, в строю оставалось только 5 БДК, тогда [в случае серьезных повреждений] останется только 3", — заявил спикер ВМС ВСУ.

Он также отметил, что последние две недели после потери патрульного корабля "Сергей Котов" не было никакой активности окупантов в Черном море.

Плетенчук предположил, что теперь они будут выходить в море, чтобы искать способы противодействия нашим системам поражения.

"Они пытаются восстанавливать активность, но очень слабо", — добавил он.

В Британии оценили удары по кораблям РФ

Министр обороны Британии Грант Шеппс отреагировал на поражение российских кораблей в оккупированном Крыму.

"Незаконная продолжающаяся оккупация Украины Путиным наносит огромный ущерб Черноморскому флоту России, который сейчас функционально неактивен. Россия плавала по Черному морю с 1783 года, но теперь вынуждена ограничивать свой флот портом. И даже там корабли Путина тонут!" – написал он в соцсети Х.

/ @grantshapps

Удары по оккупантам в Крыму

Как сообщалось ранее, в Крыму раздались взрывы. В Севастополе местные насчитали минимум 6 взрывов - в районах Казачьей Бухты и мыса Фиолент. Помимо этого, "громко" было в районе аэродрома Бельбек.

В районе Казачьей Бухты, по предварительным данным военных, был прилет по месту расположения 810 бригады морской пехоты РФ.

Напомним, в ВСУ ранее подтвердили поражение двух больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" в результате ночной атаки на полуостров, удар по центру связи Черноморского флота и другим объектам ЧФ.

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