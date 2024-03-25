Ракетный удар по Киеву: уничтожены две баллистические ракеты

Около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.

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РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

В понедельник, 25 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В городе прогремели взрывы. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что силы ПВО уничтожили две баллистические ракеты.

Как сообщил Олещук в Telegram, около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.

"Цели уничтожены, тип ракет устанавливается", - написал он.

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Олещук также поблагодарил защитников украинского неба за боевую работу.

Уничтожены две баллистические ракеты / Фото: t.me/ComAFUA

Что известно о ракете Оникс-М / Инфографика Главред

Ракетный удар по Киеву 25 марта

В понедельник, 25 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы прозвучали сразу после объявления воздушной тревоги в столице.

Известно о четырех пострадавших в Печерском районе. Двум женщинам медики оказали помощь на месте. Двоих, в том числе 16-летнюю девушку, госпитализировали.

Все подробности атаки читайте в материале: РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске.

Предыдущая атака на столицу была 21 марта. О последствиях ракетного удара читайте ив материале: Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что теперь ракетные удары продолжатся, и стоит быть готовыми к тому, что они могут происходить даже ежедневно.

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