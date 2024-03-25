ВСУ могли поразить разведывательный корабль оккупантов "Иван Хурс" - ВМС

Из 13 единиц, которые россияне приготовили, чтобы захватить южное побережье Украины, в строю остаются только три.

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Корабль "Иван Хурс" мог быть атакован в Крыму / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Операция ВСУ во временно оккупированном Крыму была успешной - Черноморский флот страны-агрессора РФ получил существенный ущерб. Как рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, Силы обороны могли поразить еще один корабль ЧФ РФ – это "Иван Хурс".

"Состояние сейчас уточняется. Сейчас мы можем подтвердить это поражение. Сейчас так же верифицируется информация о поражении еще одной единицы, третьей. Так или иначе, один из этих больших десантных кораблей уже стоит на заводе на ремонте", - сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Плетенчука, из 13 единиц, которые россияне приготовили, чтобы захватить южное побережье Украины, в строю остаются только три.

"А по непосредственно кораблям этого проекта из состава Черноморского флота — не осталось ни одного", — добавил он.

Кроме того, было поражено здание военно-морской базы в Севастополе и нанесено огневое поражение по горюче-смазочным составам.

"Военно-морская база — это структура, которая обеспечивает деятельность флота в целом. Поэтому это может оказаться не только связь, но и обеспечение, текущий ремонт и многие вопросы, которые решает непосредственно военно-морская база. Но по состоянию на сегодня можем отметить, что операция была успешной, удар был нанесен серьезный, ущерб существенный", — добавил он.

Корабль "Иван Хурс" - что о нем известно "Иван Хурс" — российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны. Первый серийный и один из двух кораблей проекта 18280, пишет Википедия. В задачи корабля входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы ПРО. Корабль назван в честь начальника Разведывательного управления Главного штаба ВМФ СССР в 1979—1987 годах — вице-адмирала Ивана Хурса. Ночью 24 мая 2023 года российские пропагандисты сообщили, что российский разведывательный корабль "Иван Хурс" был атакован тремя беспилотниками. Инцидент произошел после прохождения пролива Босфор около 5:30 утра. Российским морякам якобы удалось отбить атаку, и судно не получило повреждений. Позже OSINT-аналитики сообщили, что "Иван Хурс" смог дойти до причала в захваченном Севастополе. При этом у него был явный крен на борт. В Сети таже появилось видео, которое подтверждает нанесение удара по борту судна "Иван Хурс". Ролик снят камерой дрона.

Удары по ЧФ РФ в Крыму

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что Силы обороны успешно поразили крупные десантные корабли российских оккупантов - "Ямал" и "Азов".

Утром 25 марта в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили удар по большому десантному кораблю "Ямал" и раскрыли детали повреждений.

В ГУР сообщили, что 23 марта был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал". По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений "Ямала" носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт. В разведке добавили, что оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля

Эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий Иван Варченко заявл, что удар по российским оккупантам в захваченном Севастополе и поражение больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" – еще один шаг к уничтожению вражеских командных пунктов. В ближайшее время все корабли Черноморского флота РФ будут уничтожены.

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