Подбитый Иван Хурс дал крен: в Сети раскрыли детали атаки на корабль-шпион РФ

Появились новые подробности атаки морских беспилотников на разведывательный корабль оккупантов РФ Иван Хурс в Черном море.
Согласно анализу спутниковых снимков, Иван Хурс, который после удара по нему в открытом море смог дойти до причала в захваченном Севастополе, имеет явный крен на борт. К такому выводу пришел OSINT-аналитик MT Anderson в Twitter.
При этом эксперт обнародовал свежие спутниковые снимки бухты Севастополя, на которых видно корабль Иван Хурс у причала и сравнил изображение от 24 мая с последними — от 26 мая.
Аналитик отметил, что анализ данных свидетельствует о том, что корабль-шпион РФ поврежден и завален на правый борт. Такая ситуация может объясняться тем, что, пытаясь спасти корабль после попадания беспилотника по левому борту, команда стремилась его выровнять балластной водой.
Добавим, что ранее в минобороны РФ отчитались о томи, что четверо членов экипажа этого корабля представлены к государственным наградам за "уничтожение беспилотных катеров".
Напомним, ранее, 24 мая российские СМИ заявили о предполагаемой атаке на российский корабль "Иван Хурс".
Впоследствии было установлено, что Крымский мост был временно закрыт в течение дня 24 мая в связи с проведением учений в этом районе. Украинская сторона выразила предположение о возможной связи этой ситуации с нападением неизвестных беспилотных аппаратов на разведывательный корабль Черноморского флота России.
Позже росСМИ заявляли о ликвидации трех украинских дронов, которые атаковали судно. По информации Минобороны РФ, все катера противника якобы были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.
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