В Сети появилось видео атаки морского дрона на русский корабль "Иван Хурс"

Опубликована видеозапись нанесения удара дроном по борту судна "Иван Хурс", которое проводило разведывательный рейс в Босфорском проливе.

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Корабль "Иван Хурс" был атакован дронами / коллаж Главред, фото Телеграм-канал ГУР и скриншот

В Главном управлении разведки Минобороны Украины В Сети появилось видео, которое подтверждает нанесение удара по борту судна российских оккупантов "Иван Хурс". Ролик снят камерой дрона, который и наносил удар.

Как пишет журналист Орест Сохар, беспилотник принадлежал ГУР Минобороны Украины, который проводил разведывательный рейс в Босфорском проливе (разделяющим Европу и Азию). Есть информация, что минимум один из трех морских беспилотников, отправленных в атаку на вражеский корабль, достиг своей цели.

"Конашенков (спикер Минобороны РФ –– Главред) врал дважды, утверждая, что все "три морские дроны были уничтожены из штатного вооружения российского судна", и что сам "корабль не пострадал". По меньшей мере, один из дронов попал во вражеский объект", – пишет журналист.

видео дня

Напомним, ранее, 24 мая российские СМИ заявили о предполагаемой атаке на российский корабль "Иван Хурс".

Впоследствии было установлено, что Крымский мост был временно закрыт в течение дня 24 мая в связи с проведением учений в этом районе. Украинская сторона выразила предположение о возможной связи этой ситуации с нападением неизвестных беспилотных аппаратов на разведывательный корабль Черноморского флота России.

Позже росСМИ заявляли о ликвидации трех украинских дронов, которые атаковали судно. По информации Минобороны РФ, все катера противника якобы были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.

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