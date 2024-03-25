Под удар попали самолеты и корабли: эксперт рассказал, чем ВСУ ударили по Крыму

Военный эксперт отмечает, что поражение двух российских десантных кораблей в Крыму будет иметь фатальные последствия для российской логистики.

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ВСУ нанесли очень мощный удар по российской логистике / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

24 марта украинские военные успешно атаковали большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ. Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный, в эфире Radio NV указал, что удар, вероятно, был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow или модифицированным "Нептуном".

По его словам, эта нанесет существенный удар по логистике россиян во временно оккупированном Крыму.

"Больших десантных кораблей у России не так мало, потому что это уже, пожалуй, шестой корабль. Если они не повреждены, а уничтожены, это также очень мощный удар по логистике. Потому что этими кораблями можно перевезти или батальон (300 солдат), или бронетехнику. Но обычно Россия снаряды, шахеты, боеприпасы больше такими кораблями перевозит. То есть очень мощный удар по российской логистике", - подчеркнул Нарожный. видео дня

Он добавил, из-за того, что нефтебаза по которой был нанесен удар была рядом с аэродромом, вероятно, вспыхнуло топливо для самолетов.

Также, военный эксперт, ссылаясь на российских так называемых "военкоров", предположил, что в результате удара есть значительные потери сердцем российских военных. Пропагандисты утверждают, что погибло до 50 военнослужащих, из них 30 - офицеры. Также сообщается о повреждении трех самолетов на аэродроме.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

Удары по временно оккупированному Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 марта в Симферопольском районе временно оккупированного Россией Крыма были слышны сильные взрывы, о чем сообщают местные Telegram-каналы.

31 января, Воздушные силы Украины, вероятно, совершили удар по аэродрому Бельбек на временно оккупированном Крыму. Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал в своем Telegram-канале видео с аэродрома Бельбек.

20 декабря во временно оккупированном Крыму под ракетный удар попали воинская часть и Центр космической связи Воздушно-космических сил РФ.

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