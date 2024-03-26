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Российская ракета попала в общежитие в Харькове: не было ни одного военного

Яна Ставская
26 марта 2024, 18:19
Российские оккупанты продолжают терроризировать Харьков обстрелами.
Российская ракета попала в общежитие в Харькове: не было ни одного военного
РФ бьет по Харькову / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Фейсбук Болвинова, ua.depositphoto.com

Во время российского обстрела Харькова 26 марта ракета Х-35у попала в общежитие спортивного колледжа в Шевченковском районе, сообщил руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

По его данным, после взрыва разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами.

Пострадал гражданский человек. Отдельно Болвинов отметил, что на месте удара ни одного военного или военной техники не было.

видео дня

Полиция изъяла обломки ракеты и зафиксировала очередное военное преступление России.

Что за ракета Х-35

Х-35 "Звезда" - советская российская турбореактивная дозвуковая крылатая противокорабельная ракета. Может быть запущена с самолетов, вертолетов, надводных кораблей и береговых мобильных ракетных комплексов.

Предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 000 тонн, сообщает Википедия.

Удары по Харькову - прилеты сегодня, 26 марта

26 марта взрыв прогремел также в Шевченковском районе Харькова. При этом под удар попала жилая застройка.

В последнее время российские оккупанты возобновили удары по энергетике Украины. В частности, как насчитал эксперт Геннадий Рябцев, по состоянию на 22 марта специалистами было зафиксировано 59 попаданий, в частности, в в Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Одесской областях.

В Укрэнерго предупреждали, что ситуация со светом может ухудшиться в Хмельницкой и Одесской областях. В Харькове все стабильно плохо: город еще не может оправиться от предыдущей атаки россиян на энергетическую инфраструктуру. В частности, Россия уничтожила все его трансформаторные подстанции.

Эксперт Олег Жданов говорит, что россияне стремятся спровоцировать в Харькове гуманитарную катастрофу, имеющую признаки геноцида.

"Россияне просто "гасят" Харьков. Они знают, что в городе, несмотря ни на что, еще большое количество населения, и, если оставить Харьков без электроэнергии и воды, это будет катастрофа, гуманитарная катастрофа. А это уже геноцид в чистом виде", - добавил Жданов.

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