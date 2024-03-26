Под удар попали не только корабли: в ВМС назвали серьезную потерю для флота РФ

В ВМС ВСУ отметили, что среди пораженных объектов в результате ракетного удара по Крыму 24 марта есть здание военно-морской базы "Севастополь".

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Взрывы в Крыму - в ВМС рассказали о серьезных проблемах для флота РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Успешные атаки Сил обороны Украины по военным объектам во временно оккупированном Севастополе могут нанести серьезные проблемы для Черноморского флота РФ. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в ходе массированного удара по временно оккупированному Севастополю 24 марта были поражены не только корабли ЧФ России, но и другие важные объекты.

"Если говорить о поражении объектов непосредственно на территории Крыма, то можем констатировать, что среди пораженных объектов было здание военно-морской базы "Севастополь", - отметил он. видео дня

Плетенчук отметил, что если этот объект выполнял функции, которые соответствуют его названию, то это станет очень тяжелой потерей для российского Черноморского флота.

"Потому что именно эта структура отвечает за обеспечение черноморского флота, решает много текущих вопросов: от топлива и провизии до боекомплектов, вооружения, охраны кораблей. Поэтому да, объект достаточно серьезный", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что связь является лишь одним из элементов, который могут потерять российские оккупанты в Крыму.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ. В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы. В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Удары по Черноморскому флоту - взрывы в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Военно-морских силах ВСУ подтвердили поражение российского военного десантного корабля "Иван Хурс", который сейчас находится в небоеспособном состоянии. Об этом сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Украинские защитники атаковали корабль "Константин Ольшанский" с помощью ракеты "Нептун". Повреждения судна уточняются, однако известно, что оно теперь небоеспособно, сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В ночь на 24 марта Силы обороны Украины провели массированный удар по военным целям РФ во временно оккупированном Крыму. По данным эксперта BILD Юлиана Рёпке, этот удар стал крупнейшим с начала российской агрессии против Украины.

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