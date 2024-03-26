В российском ФСБ пригрозили Буданову ликвидацией: как отреагировали в ГУР

В ГУР отметили, что угрозы из Кремля ликвидировать главу ведомства Кирилла Буданова являются прямым признаком эффективности его работы.

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Директор ФСБ назвал Буданова "законной целью" для РФ - ответ ГУР / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Директор российского ФСБ Александр Бортников назвал главу украинского ГУР Кирилла Буданова целью для российских войск и заговорил о ликвидации. В то же время, в ГУР ответили, что именно российские оккупанты являются законной целью для справедливого правосудия. Об этом в коменатри 24 канала сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, подобные заявления "кремлевских старцев и военных преступников" звучат уже не впервые. Он добавил, что страна-агрессор Россия ведет войну против Украины, а также против военно-политического руководства государства.

"Для Кирилла Буданова это не первые подобные угрозы, ну и так же это признак эффективности его работы, как Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сказал Юсов. видео дня

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины подчеркнул, что для справедливого правосудия законной мишенью являются именно те военные преступники, которые ответственны за многочисленные преступления против гражданского населения и украинских военнослужащих.

"Законной целью для справедливого правосудия являются именно военные преступники и руководители режима Путина, которые виновны в многочисленных преступлениях против человечности, против украинцев, как гражданских, так и военных. И справедливое наказание обязательно будет", - подчеркнул Андрей Юсов.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Война в Украине - последние заявления Буданова

Буданов рассказал о повторной оккупации какой территории Украины "мечтает" Россия. По словам главы ГУР, россияне мечтают о повторном захвате острова Змеиный в Черном море, однако выбить украинские силы оттуда уже нереально.

Буданов также отмечал, что боевые операции в Черном море являются частью подготовки к более серьезной операции во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Буданов назвал главную цель российских добровольцев в их рейде на территорию Курской и Белгородской областей РФ и прокомментировал ход боевых действий.

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