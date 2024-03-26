В российском ФСБ пригрозили Буданову ликвидацией: как отреагировали в ГУР

Директор российского ФСБ Александр Бортников назвал главу украинского ГУР Кирилла Буданова целью для российских войск и заговорил о ликвидации. В то же время, в ГУР ответили, что именно российские оккупанты являются законной целью для справедливого правосудия. Об этом в коменатри 24 канала сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
По его словам, подобные заявления "кремлевских старцев и военных преступников" звучат уже не впервые. Он добавил, что страна-агрессор Россия ведет войну против Украины, а также против военно-политического руководства государства.
"Для Кирилла Буданова это не первые подобные угрозы, ну и так же это признак эффективности его работы, как Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сказал Юсов.видео дня
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины подчеркнул, что для справедливого правосудия законной мишенью являются именно те военные преступники, которые ответственны за многочисленные преступления против гражданского населения и украинских военнослужащих.
"Законной целью для справедливого правосудия являются именно военные преступники и руководители режима Путина, которые виновны в многочисленных преступлениях против человечности, против украинцев, как гражданских, так и военных. И справедливое наказание обязательно будет", - подчеркнул Андрей Юсов.
Кто такой Андрей Юсов
Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.
Война в Украине - последние заявления Буданова
Буданов рассказал о повторной оккупации какой территории Украины "мечтает" Россия. По словам главы ГУР, россияне мечтают о повторном захвате острова Змеиный в Черном море, однако выбить украинские силы оттуда уже нереально.
Буданов также отмечал, что боевые операции в Черном море являются частью подготовки к более серьезной операции во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, Буданов назвал главную цель российских добровольцев в их рейде на территорию Курской и Белгородской областей РФ и прокомментировал ход боевых действий.
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