Путинцев выбивают из двух областей РФ: Буданов назвал цель российских повстанцев

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал ход активных боевых действий в приграничных областях РФ.
Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, российские добровольцы активизировали силовые действия и уже достигли определенного успеха.
"Насколько нам известно, они (повстанцы РФ, - ред.) не собираются в ближайшее время заканчивать. Они будут делать то, на что им хватит сил. А как мы видим, сил у них достаточно, чтобы как минимум достичь ограниченного успеха. Что будет дальше - увидим со временем", – пояснил начальник ГУР.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что вооруженная борьба в приграничных российских областях является "внутренним вопросом" РФ.
"Этот внутригосударственный вопрос (РФ, - ред.). Нам могут больше нравиться одни, меньше нравиться другие. Но, что одни россияне, что другие", - добавил Буданов.
Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Операция повстанцев на территории РФ
Ранее после ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматум. В РФ исчезла даже видимость избирательного процесса, заявили представители РДК, ЛСР и Сибирского батальона.
Напомним, ранее в "Русском Добровольческом Корпусе" опубликовано видео, где российские солдаты оставляют свои позиции и убегают. "Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населённые пункты, техника и, в первую очередь, граждане РФ, брошенные и ненужные", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее в РДК заявляли о том, что Россия скукожится до Подмосковья. Денис Никитин убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть конфедерация.
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