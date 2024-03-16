УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путинцев выбивают из двух областей РФ: Буданов назвал цель российских повстанцев

Алексей Тесля
16 марта 2024, 20:12
Российские добровольцы будут действовать до тех пор, пока им будет хватать сил, говорит начальник ГУР.
Буданов
Кирилл Буданов прокомментировал ход боевых действий в РФ / Коллаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, t.me/russvolcorps

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал ход активных боевых действий в приграничных областях РФ.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, российские добровольцы активизировали силовые действия и уже достигли определенного успеха.

"Насколько нам известно, они (повстанцы РФ, - ред.) не собираются в ближайшее время заканчивать. Они будут делать то, на что им хватит сил. А как мы видим, сил у них достаточно, чтобы как минимум достичь ограниченного успеха. Что будет дальше - увидим со временем", – пояснил начальник ГУР.

видео дня

Вместе с тем он обратил внимание на то, что вооруженная борьба в приграничных российских областях является "внутренним вопросом" РФ.

"Этот внутригосударственный вопрос (РФ, - ред.). Нам могут больше нравиться одни, меньше нравиться другие. Но, что одни россияне, что другие", - добавил Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Операция повстанцев на территории РФ

Ранее после ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматум. В РФ исчезла даже видимость избирательного процесса, заявили представители РДК, ЛСР и Сибирского батальона.

Напомним, ранее в "Русском Добровольческом Корпусе" опубликовано видео, где российские солдаты оставляют свои позиции и убегают. "Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населённые пункты, техника и, в первую очередь, граждане РФ, брошенные и ненужные", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в РДК заявляли о том, что Россия скукожится до Подмосковья. Денис Никитин убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть конфедерация.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России Кирилл Буданов Легион Свобода России Русский добровольческий корпус (РДК)
Реклама

Главное за день

Обмен Теткино на Мелитополь: Буданов ответил на предложение повстанцев РФ

Обмен Теткино на Мелитополь: Буданов ответил на предложение повстанцев РФ

21:09 Украина
Игната уволили с должности спикера Воздушных сил ВСУ - командующий ВС

Игната уволили с должности спикера Воздушных сил ВСУ - командующий ВС

20:32 Украина
Путинцев выбивают из двух областей РФ: Буданов назвал цель российских повстанцев

Путинцев выбивают из двух областей РФ: Буданов назвал цель российских повстанцев

20:12 Мир
Все главные новости

Популярное

В Украину ворвался 8-балльный шторм: магнитная буря затянется почти на неделю 55294

В Украину ворвался 8-балльный шторм: магнитная буря затянется почти на неделю

Путин начнет войну: какие страны под угрозой 2183

Путин начнет войну: какие страны под угрозой

Удар вакуумной бомбой по украинским военным: в ГУР ответили на заявления РФ 2092

Удар вакуумной бомбой по украинским военным: в ГУР ответили на заявления РФ

Смерть украинки в Германии: россияне могли убить беженку и выкрасть ее дочь - СМИ 1953

Смерть украинки в Германии: россияне могли убить беженку и выкрасть ее дочь - СМИ

Последние новости

21:09

Обмен Теткино на Мелитополь: Буданов ответил на предложение повстанцев РФ

20:32

Игната уволили с должности спикера Воздушных сил ВСУ - командующий ВС

20:20

На Сумщине ВСУ "покрошили" российскую ДРГ: интенсивность обстрелов выросла - Артюх

20:12

Путинцев выбивают из двух областей РФ: Буданов назвал цель российских повстанцев

19:52

В двух областях объявили 3 уровень опасности: Украину накроют сильные осадки

Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - ЛипсицРоссия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - Липсиц
19:36

Нам нужен доступ к технологиям, остальное мы сделаем самимнение

19:35

В марте проиндексируют не только пенсии: кому еще повысят выплаты

19:28

Удар вакуумной бомбой по украинским военным: в ГУР ответили на заявления РФ

19:19

После ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматумВидео

Реклама
19:15

Лунный календарь на 17 марта: что особенно опасно делать в этот день

18:45

Российская техника идет на прорыв: боец ВСУ рассказал о ситуации под Авдеевкой

18:32

Россияне убегают, чтобы не идти в "мясные штурмы": в ВСУ рассказали о боях на юге

18:15

Взорвали танк, добили штурмовиков: эффектный разгром оккупантов попал на видео

18:06

Пузатая Собчак в обтягивающим комбинезоне качалась по полуВидео

17:52

Малоизвестный факт: дерматолог назвала популярную ошибку во время бритья

17:41

Для войны в Украине "есть два сценария": президент Сербии озвучил тревожный прогноз

17:19

Заплатят за все: у Зеленского рассказали, что будет ждать россиян в ближайшие дни

17:14

ПВО и боеприпасы для Украины: Кулеба раскрыл подробности переговоров с США

16:31

"Не шутил, а остромыслил": Галкин и Пугачева почтили память Ширвиндта

16:27

ВСУ заставили оккупантов отступить на юге: враг понес существенные потери

Реклама
16:12

Дроны взорвали три НПЗ в России: источник раскрыл детали спецоперации СБУ

15:43

Церковный праздник 17 марта: что нельзя делать на Прощеное воскресенье

15:33

Клопотенко рассказал, какие изменения увидел в первой леди Зеленской

15:21

Вся ее жизнь: сгорел дотла роскошный особняк популярной британской актрисы и модели

15:17

Попытка самоубийства на Закарпатье: мужчина попал в больницу прямо из ТЦК

14:41

Отправка войск НАТО в Украину: в Белом доме сделали важное заявление

14:26

Погиб еще один родной человек: MELOVİN рассказал о трагедии в Одессе

14:11

Россияне объявили награду за его голову: на фронте погиб доброволец из Германии

14:02

Что бывает, если давить прыщи на лице: объяснение и советыВидео

13:44

Простой способ заснуть за считанные минуты: эксперт поделилась секретным методом

13:26

Ситуация может стать критической: полковник ВСУ рассказал о боях возле Авдеевки

13:12

В Одессе выросло число жертв удара РФ: в больнице умер спасатель Виталий АлимовФото

12:39

Греция может передать Украине ЗРК С-300 после ударов РФ по Одессе - СМИ

12:37

Россия может атаковать НАТО: в Германии назвали возможную дату начала войны - СМИ

12:03

Смерть украинки в Германии: россияне могли убить беженку и выкрасть ее дочь - СМИ

12:00

Блогер Волошин ответил, получал ли повестку и стоит ли на учете в ТЦК

11:38

РФ может перейти в новое масштабное наступление: в ВСУ указали на важный нюанс

11:33

Путин исчезнет, РФ ждет неуправляемый бунт - Подоляк

10:59

Тариф на свет с 1 апреля: ожидать ли повышения

10:27

На смену теплу в +14 в Украину резко придет похолодание: синоптик назвала дату

Реклама
10:10

Зачем Россия наращивает интенсивность ударов КАБмнение

10:04

За несколько дней до свадьбы: на фронте погиб известный кинооператор

10:02

Церковный праздник 17 марта: что нельзя делать в День Теплого Алексея

09:27

РФ готовится к новому наступлению, есть риск прорыва: в ISW назвали сроки атаки

09:05

Украинцам с 1 апреля перерасчитают пенсии: кому ждать прибавки

08:57

Винегрет отдыхает: лучший рецепт свекольного салата с кукурузой: рецепт свекольного салата с кукурузой

08:42

Дроны атаковали сразу два НПЗ в Самарской области: вспыхнули пожарыВидео

08:10

Кто укусил Макрона?мнение

08:02

Китайский гороскоп на 17 марта: Кролик - двигайтесь дальше, Дракон - решите свои проблемы

07:52

Ночью РФ атаковала Украину "Шахедами": сколько целей сбили силы ПВО

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять