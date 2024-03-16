Путинцев выбивают из двух областей РФ: Буданов назвал цель российских повстанцев

Российские добровольцы будут действовать до тех пор, пока им будет хватать сил, говорит начальник ГУР.

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Кирилл Буданов прокомментировал ход боевых действий в РФ / Коллаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, t.me/russvolcorps

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал ход активных боевых действий в приграничных областях РФ.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, российские добровольцы активизировали силовые действия и уже достигли определенного успеха.

"Насколько нам известно, они (повстанцы РФ, - ред.) не собираются в ближайшее время заканчивать. Они будут делать то, на что им хватит сил. А как мы видим, сил у них достаточно, чтобы как минимум достичь ограниченного успеха. Что будет дальше - увидим со временем", – пояснил начальник ГУР.

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Вместе с тем он обратил внимание на то, что вооруженная борьба в приграничных российских областях является "внутренним вопросом" РФ.

"Этот внутригосударственный вопрос (РФ, - ред.). Нам могут больше нравиться одни, меньше нравиться другие. Но, что одни россияне, что другие", - добавил Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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