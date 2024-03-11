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Буданов рассказал о подготовке серьезной операции в Крыму

Анна Ярославская
11 марта 2024, 09:17
Боевые миссии в Черном море связаны одним стратегическим замыслом, завили в Главном управлении разведки Минобороны.
Кирилл Буданов, Крым
Кирилл Буданов объяснил, в чем цель боевых миссий в Черном море / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые миссии в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма являются подготовкой к серьезной операции. Об этом он сказал в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма", премьера которого состоялась 10 марта 2024 года в эфире национального телемарафона.

"Это все — подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие верят в то, что их забыли", — сказал Буданов.

Детали войны за море в 2022-2023 годах описали воины ГУР МО Украины, участвовавшие в планировании и реализации боевых миссий, связанных одним стратегическим замыслом, передает пресс-служба ГУР.

В частности, летом 2023 года бойцы спецподразделения "Шаман" воспользовались невнимательностью оккупантов и переправились на левый берег Днепра в Херсонской области.

"Мы поняли, что противник недостаточно осведомлен в обстановке. Совершили на лодках заход на территорию противника в межпозиционное пространство, высадились, сразу произошло несколько интенсивных столкновений с наблюдательными постами противника. Некоторые наблюдательные посты были почти в полном составе уничтожены или взяты в плен", — рассказал командир спецподразделения с позывным "Шаман".

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага

Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.

В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе.

В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.

Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

В июле 2023 года бойцы спецподразделения Тимура вернули под контроль государства нефтегазодобывающую платформу "Украина", а затем принимали участие в крымской операции "Пробуждение силы".

"У врага не будет господства в море никогда, что бы они там себе не придумывали. Это наше Черное море, это наши "вышки", наш Крым, наш Змеиный остров", — заявил командир спецподразделения ГУР МО Украины.

За уничтожение кораблей Черноморского флота РФ несет ответственность спецподразделение "Group 13".

"Мы понимаем, как нужно маневрировать, под каким углом заходить, с какой стороны. Мы оцениваем очень много факторов, прежде чем атаковать. И после этого уже начинается поиск цели. После обнаружения, когда борта выходят на выгодную позицию, осуществляется одновременная атака всеми бортами", — объяснил командир подразделения с позывным "Тринадцатый".

Смотрите уникальные кадры морских сражений, десантных рейдов и боевых столкновений с врагом в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма":

Освобождение Крыма

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что враг продолжает иметь немалое преимущество в воздухе. Поэтому нужно постоянно наносить удары дальнобойным и технологическим вооружением. В этом ключ к победе, в частности, в освобождении Крыма.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес также считает, что для победы в войне над агрессором Россией армии Украины нужно изолировать Крым, чтобы сделать полуостров недоступным для оккупационных войск. Когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал вероятный сценарий деоккупации Крымского полуострова и возможно ли его осуществить в 2024-м году.

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