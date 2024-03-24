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Буданов назвал территорию, о "возвращении" которой мечтает Россия

Андрей Ганчук
24 марта 2024, 23:41
Российские оккупанты рассматривали возможность проведения операции по захвату острова Змеиный, но не смогли ее осуществить, сказал начальник ГУР Кирилл Буданов.
Буданов, Змеиный
Оккупанты не смогут выбить войска Украины со Змеиного - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Войска агрессора России мечтают о возвращении острова Змеиный. Однако выбить оттуда украинские войска уже нереально. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В документальном проекте ГУР. Битва за море он рассказал о том, что вражеские войска регулярно наносят удары бомбами и ракетами по Змеиному.

Также оккупанты рассматривали возможность проведения операции на острове, но так и не решились.

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"Регулярно наносят ракетно-бомбовые удары. Несколько раз проходила информация и мы видели ее подтверждение - по проведению подобной операции, как мы в свое время проводили. Но не смогли они на это уйти, потому что выбить гарнизон с острова уже нереально", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Бои за остров Змеиный

В Вооруженных силах Украины 30 июня 2022 года заявили, что войска РФ вынужденно покинули остров Змеиный. До этого украинские войска неоднократно наносили удары по их позициям. В результате враг вынужден был бежать оттуда на двух катерах.

Позже на тот момент главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал кадры ударов украинской армии по врагу на Змеином и подтвердил информацию об освобождении острова.

Что интересно, тогда в Минобороны РФ заявили, что покинули Змеиный в рамках так называемого жеста доброй воли.

В декабре прошлого года после того, как силы обороны Украины сбили бомбардировщик Су-24М возле Змеиного, в разведке Британии рассказали, для чего войска РФ наносят удары по острову. Согласно их мнению, оккупанты попытались показать, что они способны оказывать влияние на события в Черном море.

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